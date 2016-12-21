الدوري المصري - الزمالك إلى المركز الثالث

وانتظر الزمالك حتى الدقيقة 79 لحسم النتيجة بواسطة باسم مرسي فارتفع رصيده 31 نقطة وارتقى إلى المركز الثالث بفارق الأهداف أمام المصري البورسعيدي مع 3 مباريات مؤجلة، وتجمد رصيد الانتاج عند 17 نقطة في المركز الثاني عشر.

وضغط الزمالك من البداية وأجبر منافسه على التراجع إلى الدفاع وتنوعت محاور هجومه من الجهتين اليمنى واليسرى بواسطة الثنائي أسامة إبراهيم ومحمد ناصف، فيما حاول محمود عبد الرازق "شيكابالا" وأيمن حفني من الوسط.

ولم ينجح الزمالك في مسعاه في الشوط الأول، وبقي مهاجما في الثاني، وهدد باسم مرسي الحارس عامر عامر بشكل مباشر من ضربة رأس محكمة أبعدها الأخير إلى ركنية.

ونجح الثنائي محمد إبراهيم ومرسي في خطف هدف الفوز للزمالك بعد عرضية أرضية من الأول تخطت النيجيري ستانلي ووصلت إلى الثاني الذي لم يجد صعوبة في متابعتها داخل الشباك (79).