الأهلي يتجاوز عقبة الزمالك

ويدين الأهلي بالفوز إلى مؤمن زكريا (21) والنيجيري جونيور أجاي (89) اللذين سجلا الهدفين.

ورفع الأهلي رصيده إلى 45 نقطة وبفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه، بعدما حقق فوزه التاسع في المراحل العشر الأخيرة والرابع عشر هذا الموسم (مقابل ثلاثة تعادلات ودون أي هزيمة)، فيما تجمد رصيد الزمالك عند 34 نقطة في المركز الثالث الا أنه يملك مباراتين مؤجلتين.

ويحتل مصر المقاصة المركز الثاني برصيد 37 نقطة من 15 مباراة قبل أن يواجه الشرقية الجمعة.

وأقيمت الموقعة المرتقبة بين الغريمين التقليديين على ملعب بتروسبورت في القاهرة، بعد جدل طويل ولأسباب عدة، منها رغبة مدرب المنتخب المصري الأرجنتيني هيكتور كوبر بإرجائها خوفاً من الاصابات وحصول توتر بين اللاعبين يسبق معسكر المنتخب استعداداً لكأس أمم أفريقيا التي تنطلق في الغابون في 14 كانون الثاني/يناير، وتشارك فيها مصر للمرة الأولى بعد غياب عن البطولات الثلاث الماضية.

ورفض الاتحاد طلب ارجاء المباراة، كما رفض الأهلي طلب الزمالك منه استضافة الدربي على ملعبه، على أن يستضيف هو مباراة الاياب. وحسم الاتحاد الجدل بإقامة المباراة في بتروسبورت.

ولم يقدم الفريقان الكثير في الشوط الأول باستثناء هدف زكريا الذي سجل في الدقيقة 21 بعدما نجح حسين السيد في الهروب من الرقابة قبل ارسال كرة عرضية متقنة تجاوزت مروان محسن ووجدت زكريا الذي تابعها على يمين أحمد الشناوي.

وسيطر الأهلي على وسط الملعب بعد الهدف، فيما اتسم أداء الزمالك بالعصبية قبل أن يتحسن الوضع بعض الشيء في بداية الشوط الثاني الا أن الهدف كاد أن يأتي من الجهة المقابلة لولا أحمد الشناوي الذي انقذ مرماه بعد تسديدة بعيدة لأحمد فتحي.

وكاد أن يكون رد الأهلي قاسياً الا أن الشناوي تألق في وجه تسديدة زكريا الذي أطلق الكرة من زاوية ضيقة.

وانتقل الخطر إلى مرمى الأهلي نتيجة ارتباك دفاع الأخير ما فتح الباب أمام أيمن حفني لتسديد كرة خلفية أكروباتية لكن المدافع سعد سمير تدخل في الوقت المناسب لقطع الكرة قبل وصولها إلى الشباك.

وحصل بعدها الأهلي على بعض الفرص لتعزيز تقدمه دون أن يترجمها وانتظر حتى الدقيقة 89 ليحسم المباراة بشكل نهائي بفضل البديل أجاي الذي وصلته الكرة من عرضية لأحمد فتحي فحولها برأسه على يسار أحمد الشناوي.