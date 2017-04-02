أوغوستو يصل الإثنين للإتفاق مع الزمالك

وتعرضت آمال الزمالك في المنافسة على لقب الدوري لضربة جديدة السبت بعدما خسر أمام سموحة 2-0 بعد عرض متواضع في أخر مباراة لحلمي الذي كان الزمالك أعلن إقالته قبلها.

واتسع الفارق بين الزمالك الثالث وغريمه اللدود الأهلي حامل اللقب والمتصدر الحالي إلى 15 نقطة لكن الزمالك يملك مباراة مؤجلة.

وقال منصور لموقع النادي على الأنترنت "تقرر إقالة الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالزمالك وتعيين محمد صلاح مدرباً عاماً وعبد الحليم علي مديراً للكرة. سيقود صلاح وعبد الحليم التدريبات غداً".

وأضاف أنه أوقف صرف مستحقات كافة اللاعبين حتى نهاية الموسم بعد الهزيمة أمام سموحة وهي الثانية على التوالي للزمالك بعد الخسارة بهدف دون رد أمام مصر للمقاصة في الثالث من مارس/آذار الماضي والتي أعلن النادي بعدها أنه سينسحب من البطولة اعتراضاً على التحكيم قبل أن يعدل عن هذا القرار.

وسبق للمدرب البرتغالي (62 عاماً) العمل أيضاً في اليونان وإيران ورومانيا ولفترة قصيرة مع الأهلي القطري.