افتتح الغابوني دينيس بوانغا المنضم حديثا الى نيم، التسجيل (34)، وأدرك الدولي فلوريان توفان التعادل في مستهل الشوط الثاني (49).

لكن سادا ثيوب أعاد التقدم لصاحب الأرض بتسجيله الثاني (62) قبل أن يقضي رينو ريبار على آمال رجال المدرب رودي غارسيا بالتعويض من خلال تسجيله الهدف الثالث (87).

وكانت خسارة مرسيليا مزدوجة حيث اصيب حارسه الاساسي ستيف مانداندا، وحل محله يوهان بيليه (65).

ووقف رصيد مرسيليا عند ثلاث نقاط من فوزه الكبير برباعية نظيفة على بوردو مني بخسارته الثانية تواليا، فيما حقق نيم فوزه الثاني وأصبح شريكا في الصدارة بفارق الاهداف عن باريس سان جرمان حامل اللقب.