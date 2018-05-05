نيمار يعود إلى مقر التدريب التابع لسان جرمان

ويأتي ذلك غداة عودة الدولي البرازيلي الى العاصمة الفرنسية، قادما من البرازيل حيث أجرى في مطلع آذار/مارس الماضي عملية جراحية لمعالجة كسر في مشط القدم اليمنى.

وأظهرت الصور التي نشرها النادي عبر حسابه على موقع "تويتر"، اللاعب البالغ من العمر 25 عاما وهو يقوم بتمارين عضلية للرجلين، ورفع بعض الأثقال، اضافة الى السير حافي القدمين في مساحة رملية تخصص للعائدين من الاصابة، وتساهم في تقوية عضلات الرجلين بعد الغياب عن المنافسة لفترة طويلة.

ويأمل نيمار في ان يكون جاهزا لخوض غمار كأس العالم 2018 مع منتخب بلاده، والمقامة في روسيا بين 14 حزيران/يونيو و15 تموز/يوليو.

ومن غير المتوقع ان يعاود نيمار الدفاع عن ألوان ناديه قبل نهاية الموسم. ويلتقي سان جرمان فريق ليزيربييه من الدرجة الثالثة في نهائي كأس فرنسا الثلاثاء، حيث يتوقع ان يكون اللاعب البرازيلي حاضرا في مدرجات ملعب ستاد دو فرانس في ضاحية سان دوني الباريسية.

وفي 12 أيار/مايو، يحتفل سان جرمان رسميا بتتويجه بلقب الدوري الفرنسي للمرة الخامسة في المواسم الستة الأخيرة، عندما يستضيف رين في آخر مباراة له هذا الموسم على ملعبه "بارك دي برانس"، علما ان آخر مباراة له في الدوري ستكون في 19 أيار/مايو أمام مضيفه كاين.

وكان طبيب المنتخب البرازيلي البروفسور رودريغو لاسمر الذي أجرى العملية الجراحية لنيمار، قد شدد على ان الهدف هو ان يكون اللاعب "جاهزا بنسبة مئة بالمئة" للالتحاق بالمنتخب عندما يبدأ معسكره التدريبي الأخير قبل المونديال في 21 أيار/مايو.