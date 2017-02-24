نيس "يخنق" موناكو بفوز صعب على مونبلييه

وافتتح مونبلييه التسجيل مبكراً عبر ستيف موني في الدقيقة التاسعة، وعادل ميكايل لو بيهان في الدقيقة 68، ثم أضاف اللاعب نفسه هدف الفوز لنيس قبل النهاية بخمس دقائق.

ورفع نيس رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف موناكو المتصدر الذي يحل ضيفاً على غانغان السبت.

وتراجع باريس سان جيرمان حامل اللقب الذي يلتقي مرسيليا الأحد في مباراة قمّة، الى المركز الثالث.

وفاز نانت على ضيفه ديجون 3-1.

وسجل المغربي ياسين بامو (3) والأرجنتيني إميليانو سالا (59 من ركلة جزاء) والكولومبي فيليبي باردو (79) لنانت، وليو دوبوا (38 خطأ في مرمى فريقه) لديجون.

ورفع نانت رصيده إلى 33 نقطة في المركز 11، وتجمد رصيد ديجون عند 27 نقطة في المركز السابع عشر.