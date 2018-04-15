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دوري أبطال أوروبا
الدوري الفرنسي

ناصر الخليفي: سعداء بما تحقق ونسعى للمزيد

من قبل
2:29 دقيقة

أبدى ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان سعادته بفوز فريقه بلقب الدوري الفرنسي مؤكداً أنّ هناك المزيد من الأهداف التي يسعى البطل لتحقيقها هذا الموسم والموسم المقبل.

وعبّر العديد من نجوم باريس سان جيرمان عن مشاعرهم الخاصة بالتتويج باللقب عقب الفوز على موناكو 7-1.

 

ناصر الخليفي باريس سان جيرمان