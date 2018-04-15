ناصر الخليفي: سعداء بما تحقق ونسعى للمزيد من قبل beIN SPORTS April 15, 2018 23:23 2:29 دقيقة أبدى ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان سعادته بفوز فريقه بلقب الدوري الفرنسي مؤكداً أنّ هناك المزيد من الأهداف التي يسعى البطل لتحقيقها هذا الموسم والموسم المقبل. وعبّر العديد من نجوم باريس سان جيرمان عن مشاعرهم الخاصة بالتتويج باللقب عقب الفوز على موناكو 7-1. باستوري @Javi_Pastore يتحدث لمراسلنا من ملعب حديقة الأمراء بعد حسم اللقب.. #beINLigue1 pic.twitter.com/Ol8lm2FPQy — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) April 15, 2018 ماركينيوس @marquinhos_m5 يفتقد زميله السابق لوكاس مورا @LucasMoura7 #beINLigue1 pic.twitter.com/Q00GFBF34Q — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) April 15, 2018 القائد تياغو سيلفا @tsilva3 يعبر عن سعادته باستعادة اللقب بعد موسم صعب العام الماضي! #beINLigue1 pic.twitter.com/jIWuVKKz8K — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) April 15, 2018 ناصر الخليفي باريس سان جيرمان