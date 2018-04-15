ناصر الخليفي: سعداء بما تحقق ونسعى للمزيد

وعبّر العديد من نجوم باريس سان جيرمان عن مشاعرهم الخاصة بالتتويج باللقب عقب الفوز على موناكو 7-1.

باستوري @Javi_Pastore يتحدث لمراسلنا من ملعب حديقة الأمراء بعد حسم اللقب.. #beINLigue1 pic.twitter.com/Ol8lm2FPQy — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) April 15, 2018