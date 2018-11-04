على ملعب لاموسون، تصالح مونبلييه مع جماهيره بعد خروجه من مسابقة كأس الرابطة بخسارة مذلة أمام ضيفه نانت صفر-3 الثلاثاء الماضي، وأكرم وفادة مرسيليا بالنتيجة ذاتها متابعاً صحوته بتحقيق الفوز الثالث تواليًا في الدوري والسابع هذا الموسم.

واستغل مونبلييه جيداً خسارة ليل أمام مضيفه باريس سان جيرمان البطل ومتصدر الترتيب 1-2 الجمعة في افتتاح المرحلة، فانتزع منه المركز الثاني بفارق الأهداف، فيما تراجع مرسيليا إلى المركز السادس بعدما تجمد رصيده عند 19 نقطة.

وانهار لاعبو مرسيليا في الشوط الثاني، واستقبلت شباكهم ثلاثة أهداف عبر غايتان لابورد (51 و62) وبول لاسن (70).

وعمق مونبلييه جراح ضيفه ملحقا به الخسارة الثانية تواليا في الدوري بعد الأولى أمام ضيفه باريس سان جرمان صفر-2، والثالثة في مختلف المسابقات عقب سقوطه أمام ضيفه لاتسيو الإيطالي 1-3 في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وجاءت خسارة الفريق المتوسطي قبل أربعة أيام من سفره إلى إيطاليا لخوض مباراته الحاسمة أمام لاتسيو في الجولة الرابعة من المسابقة القارية حيث سيكون مطالبًا بالفوز للإبقاء على آماله في المنافسة على التأهل.

فوز كاسح



انتظر نانت الدقيقة 43 لافتتاح التسجيل من ركلة جزاء انبرى لها الأرجنتيني إميليانو سالا بنجاح، قبل أن يضرب بقوة في الثاني بإضافة أربعة أهداف تناوب على تسجيلها فالنتان رونجييه (63) والغيني عبدواللاي توريه (70) والبرازيلي أندري جيروتو (78) وسالا (83).

وهو الفوز الثالث تواليًا لنانت في الدوري في رابع مباراة بقيادة مدربه البوسني وحيد خليلودزيتش، والرابع توالياً في مختلف المسابقات .

وصعد نانت إلى المركز العاشر برصيد 15 نقطة بفارق الأهداف أمام بوردو ورين.

فوز مثير



عاد سانت إتيان إلى سكة الانتصارات التي غابت عنه في مبارياته الثلاث الأخيرة (خسارة وتعادلان)، فحقق فوزاً مثيرًا على ضيفه أنجيه 4-3 وصعد إلى المركز الخامس.

وكان أنجيه البادئ بالتسجيل عبر الكرواتي ماتيو بافلوفيتش (24) لكن سانت إتيان رد بهدفين لويس ديوني (26) وماتيو ديبوشي (45+1)، قبل أن يسجل فلافيان تايت (45+4) الهدف الثاني للضيوف لينهوا الشوط الأول بالتعادل 2-2.

ومنح الكاميروني ستيفان باهوكين التقدم لأنجيه (71)، لكن فرحته لم تدم سوى دقيقتين حيث أدرك سانت إتيان التعادل بفضل النيران الصديقة عندما سجل فانسان مانسيو بالخطأ في مرمى فريقه (73)، قبل أن يسجل الجزائري الأصل رومان هاموما هدف الفوز لأصحاب الأرض قبل دقيقة من نهاية الوقت الأصلي.

ورفع سانت إتيان رصيده إلى 20 نقطة مقابل 12 نقطة لأنجيه الخامس عشر.





