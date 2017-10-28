موناكو يهزم بوردو ويواصل الضغط على المتصدر

ومنح السنغالي بالديه دياو كيتا التقدم لموناكو في الدقيقة 57 إثر تمريرة من البرتغالي جواو موتينيو، وأضاف توما ليمار الثاني في الدقيقة 65.

وخاض موناكو المباراة في غياب قائده وهداف الدوري الدولي الكولومبي راداميل فالكاو (13 هدفاً) بسبب الاصابة.

وهو الفوز الثاني على التوالي لموناكو والثامن هذا الموسم فرفع رصيده إلى 25 نقطة معيداً الفارق إلى 4 نقاط بينه وبين باريس سان جيرمان الفائز على ضيفه نيس 3-0 الجمعة في افتتاح المرحلة.

في المقابل، مني بوردو بخسارته الثانية على التوالي والثالثة هذا الموسم والثالثة في مبارياته الأربع الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز فتجمد رصيده عند 16 نقطة في المركز السابع.