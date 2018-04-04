موناكو يهدر نقطتين أمام رين

وعزز موناكو رصيده في المركز الثاني بـ67 نقطة لكن الفارق تقلص بينه وبين مرسيليا الثالث الذي تغلب على ديجون 3-1 في افتتاح المرحلة يوم الجمعة الماضي.

وكان موناكو مني بهزيمة قاسية صفر-3 أمام باريس سان جيرمان السبت الماضي في نهائي كأس رابطة الاندية الانكليزية، وعلى الرغم من ذلك قرر مدربه البرتغالي ليوناردو جارديم البدء بتشكيلته الأساسية يقودها في خط المقدمة الكولومبي راداميل فالكاو والمونتينيغري ستيفان يوفيتيتش.

وافتتح رين الذي يشرف على تدريبه صبري لموشي التسجيل بواسطة جوريس غنايون عند القائم الثاني (20).

لكن موناكو رد بعده بتسع دقائق بعد هجمة رائعة بدأها ليمار ومنه إلى فابينيو ثم فالكاو الذي مرر كرة بينية رائعة باتجاه روني لوبيس ليتابعها الأخير زاحفة داخل الشباك.