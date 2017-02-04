موناكو ينفرد بالصدارة وسان جيرمان ينتزع الوصافة

وانتظر موناكو الشوط الثاني لحسم المباراة، فافتتح فالير جيرمان التسجيل في الدقيقة 47 من مسافة قريبة اثر تمريرة من بنجامان مندي، وأضاف الدولي الكولومبي راداميل فالكاو الثاني في الدقيقة 60 بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة اثر تمريرة من مندي أيضاً، والثالث في الدقيقة 81 بتسديدة زاحفة من داخل المنطقة اثر تمريرة من توماس ليمار.

ورفع فالكاو رصيده الى 14 هدفاً حتى الان هذا الموسم وارتقى إلى المركز الثالث على لائحة الهدافين.

وحقق موناكو الساعي إلى اللقب الثامن في تاريخه والأول منذ عام 2000، فوزه السادس عشر هذا الموسم والرابع في مبارياته الخمس الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الخسارة.

وثأر موناكو لخسارته المذلة برباعية نظيفة ذهاباً وفض شراكة الصدارة مع جاره مفاجأة الموسم بعدما رفع رصيده إلى 52 نقطة بفارق 3 نقاط أمام نيس.

وواصل باريس سان جيرمان تشبثه بالدفاع عن اللقب الذي أحرزه في الأعوام الأربعة الأخيرة بفوزه الثمين على مضيفه ديجون 3-1 على ملعب "غاستون جيرار" وانتزع المركز الثاني من نيس ولكل منهما 49 نقطة مع أفضلية فارق الأهداف لصالح فريق العاصمة.

وكان باريس سان جيرمان البادئ بالتسجيل عبر الجناح البرازيلي لوكاس مورا بتسديدة من مسافة قريبة (29) موقعا هدفه السابع هذا الموسم، لكن أصحاب الأرض ردوا بعد دقيقتين بتسديدة قوية من داخل المنطقة لجوليو تافاريس من الرأس الأخضر.

ومنح القائد تياغو سيلفا التقدم لباريس سان جيرمان في الدقيقة 81 من مسافة قريبة مستغلا كرة مرتدة من الحارس، قبل أن يطمئن كافاني أنصار الفريق الباريسي بتسجيله الهدف الثالث بعد 3 دقائق من مسافة قريبة اثر دربكة أمام المرمى رافعا رصيده إلى 22 هدفاً في صدارة لائحة الهدافين.

وأهدر بوردو فرصة انتزاع المركز الخامس بسقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه رين بهدف لجيريمي مينيز (56) مقابل هدف ليوهان غوركوف (69).

ورفع بوردو رصيده إلى 33 نقطة بفارق الأهداف خلف سانت اتيان الذي يستضيف ليون الرابع غداً في ختام المرحلة، ومرسيليا الذي كان خسر أمام متز صفر-1 أمس الجمعة في افتتاح المرحلة.

وانتكس ليل مجددا بخسارته أمام ضيفه لوريان بهدف وحيد سجله جيريمي الياديير في الدقيقة 49.

وكان ليل عاد بفوز ثمين على حساب مضيفه ليون 2-1 كان الأول له بعد 4 مباريات (3 تعادلات وخسارة).

وتجمد رصيد ليل الذي مني بخسارته الحادية عشرة عند 26 نقطة في المركز الحادي عشر مقابل 21 نقطة للوريان صاحب المركز الأخير.

وحقق مونبلييه فوزا صعبا على ضيفه باستيا بهدفين للبينيني ستيف موني (17) و64) مقابل هدف لانزو كريفيلي (34).

وصعد مونبلييه إلى المركز الثاني عشر برصيد 26 نقطة مقابل 22 نقطة لباستيا الذي تراجع إلى المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وتنفس كان الصعداء بفوزه الثمين على مضيفه غانغان بهدف وحيد سجله يان كاراموه في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وارتقى كان من المركز التاسع عشر قبل الأخير إلى الرابع عشر برصيد 25 نقطة مقابل 31 نقطة لغانغان الذي تراجع الى المركز الثامن.

ويلعب غداً أيضا تولوز مع انجيه، ونانت مع نانسي.

