موناكو يستعيد نغمة الفوز

وسجل هدفي موناكو السنغالي الشاب بالدي كيتا (21)، والكولومبي راداميل فالكاو من ركلة جزاء في الدقيقة 59.

وتراجعت نتائج موناكو بعد بداية جيدة في الدوري، فخسر في الثواني الأخيرة أمام مضيفه ليون في المرحلة الماضية 2-3. كما يعاني على الصعيد الأوروبي بعد خسارته على أرضه امام بشيكتاش التركي 1-2 الثلاثاء في دوري الابطال، فتعقد موقفه في إمكان حجز إحدى بطاقتي المجموعة السابعة الى ثمن النهائي كونه يحتل المركز الأخير بنقطة واحدة من ثلاث مباريات.

على ملعب "لويس الثاني" وبعد انطلاقة بطيئة، استغل المهاجم السنغالي كيتا تمريرة في العمق من نجم الفريق توما ليمار فافتتح منفردا التسجيل بكرة ارضية (21).

سيطر بعدها موناكو على مجريات الشوط الاول وكان بمقدوره تسجيل هدفين على الاقل في مرمى الضيوف قبل الاستراحة، في ظل تألق الدولي ليمار.

وكاد فريق المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم يحقق ثنائية، لكن رأسية المدافع البرازيلي جيمرسون ارتدت من العارضة اثر ركنية (36).

وفي الشوط الثاني، ضمن فالكاو النتيجة منطقيا بتسجيله الهدف الثاني من ركلة جزاء جدلية، رافعا رصيده الى 13 هدفا في صدارة ترتيب الهدافين، بفارق خمسة أهداف عن الاوروغوياني ادينسون كافاني مهاجم سان جرمان.