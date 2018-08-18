وأهدر الكولومبي راداميل فالكاو ركلة جزاء لأصحاب الارض (69). وكان كل من الفريقين حقق الفوز في المرحلة الاولى: موناكو على نانت 3-1، وليل على رين 3-1 ايضا.

كذلك تعادل كاين مع ضيفه نيس 1-1. سجل للاول المغربي ياسين بامو من ركلة جزاء (52)، وللثاني الكاميروني ايغناسيوس كنيبي غاناغو (82).

وفاز مونبيليه على مضيفه أميان 2-1. سجل للفائز فلوران موليه (52) والتونسي الياس السخيري (71)، وللخاسر السنغالي موسى كوناتي (82) من ركلة جزاء.

وتغلب ديجون على ضيفه نانت 2-صفر، سجلهما جوليو تافاريس من الرأس الاخضر (8 و73).

كذلك تغلب رين على ضيفه أنجيه 1-صفر، سجله السنغالي اسماعيلا صار (81).



