موناكو يتخطى امتحان تولوز ويواصل سيره الثابت نحو اللقب

ورفع موناكو رصيده إلى 83 نقطة من 34 مباراة، بفارق 3 نقاط عن باريس سان جيرمان حامل اللقب الذي يحلّ على نيس الثالث في مباراة صعبة الأحد في ختام المرحلة.

وكان موناكو خاض مواجهته الأخيرة في نصف نهائي الكأس بتشكيلة احتياطية فخسر 0-5 أمام باريس سان جيرمان منتصف الأسبوع، ليريح لاعبيه الأساسيين قبل نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام يوفنتوس الإيطالي.

وتألق مجدداً المهاجم اليافع كيليان مبابي (18 عاماً) إذ سجّل هدفه الثامن عشر في آخر 18 مباراة، ولولا بروزه في المقدمة لدفع فريق المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم ثمناً غالياً أمام تولوز الحادي عشر.

وبعد انتهاء الشوط الأول بتعادل سلبي، افتتح السويدي أولا تويفونن التسجيل لتولوز بعد خطأ من المدافع البرازيلي جيمرسون (46)، لكنّ موناكو عادل بعد عرضية من البرتغالي جواو موتينيو تابعها المدافع البولندي كميل غليك برأسية متقنة في الشباك (49).

وبعد فرص البرتغالي برناردو سيلفا والهدّاف الكولومبي راداميل فالكاو، عوّض المهاجم الدولي مبابي الإخفاق الذي رافق الفريق في التجسيم مسجلاً هدف التقدم (64)، في حين تمكّن توماس ليمار من قتل المباراة عبر متابعته عرضية من المغربي نبيل درار (75).

وبهذا الفوز، ثأر موناكو من تولوز الذي هزمه ذهاباً 3-1.

على ملعب رودورو، فاز سانت إتيان على مضيفه غانغان 2-0، وسجّل الهدفين فينسان باجو (61) ورومان هامونا (86) من ركلة جزاء.

واحتفظ الفائز بمركزه السابع برصيد 49 نقطة، على بعد 6 نقاط من المركز الخامس المؤهل للدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، فيما احتفظ الخاسر بمركزه العاشر.

على ملعب سان سامفوريان، فاز ماتز على ضيفه نانسي بهدفين سجّلهما السنغالي إسماعيلا سار (28) والسنغالي أوبا نغيت (53)، مقابل هدف لكريس - يامانويل فايتو ماواسا (41).

في حين أسقط ليل مضيفه مونبيلييه بثلاثية نظيفة لنيكولا دو بريفيل (13) والبرتغالي تشيكا (56) ومارتن تيرييه (75).

وفاز باستيا صاحب القاع على ضيفه رين بهدف لإنزو كريفيلي 68.

كذلك فاز نانت على ضيفه لوريان 1-0 في ملعب لابوجوار. وسجّل الهدف الإيطالي الأرجنتيني إميليانو سالا (89).

وكان أولمبيك ليون تقدّم إلى المركز الرابع بفوزه على مضيفه أنجيه 2-1 الجمعة في افتتاح المرحلة.