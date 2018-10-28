مباراة باريس سان جيرمان ومضيفه أولمبيك مرسيليا تشاهدونها الأحد في تمام الساعة 23.00 بتوقيت مكة المكرمة.

قمة الكرة الفرنسية بين أولمبيك مرسيليا وباريس سان جيرمان تتابعونها مباشرة على قناة beIN SPORTS HD6.

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التقديم الفني للمباراة

كلاسيكو ساخن بين مرسيليا وسان جيرمان

يعود باريس سان جيرمان إلى المنافسة المحلية بعد سقوطه في فخ التعادل قارياً أمام ضيفه نابولي الإيطالي الأربعاء، وذلك عندما يحل ضيفاً على غريمه التقليدي مرسيليا في كلاسيكو كرة القدم الفرنسية المقرر الأحد في ختام المرحلة الحادية عشرة.

وتكتسي المباراة أهمية كبيرة بالنسبة إلى الفريقين ودائماً ما تحفل بالإثارة والندية الكبيرتين بالنظر إلى المنافسة التقليدية بينهما وإن كانت الفوارق كبيرة في الأعوام الأخيرة حيث يغرد فريق العاصمة خارج السرب بإحرازه اللقب 5 مرات في الأعوام الستة الأخيرة، بالاضافة إلى سيطرته على الكؤوس المحلية، فيما يعاني الفريق المتوسطي للتواجد بين الأربعة الكبار حيث يغيب عن مسابقة دوري أبطال أوروبا منذ موسم 2013-2014.

وحقق النادي الباريسي هذا الموسم أفضل بداية في تاريخ الدوري بتحقيقه العلامة الكاملة في مبارياته العشر الأولى ماحياً الرقم القياسي السابق الذي كان بحوزة ليل منذ موسم 1936-1937، وسيسافر إلى مرسيليا من أجل مواصلة سلسلة انتصاراته المحلية وتعويض سقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه نابولي الإيطالي 2-2 الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

وكانت مواجهة نابولي الأولى ضمن 5 مباريات قوية تنتظر النادي الباريسي في الأسبوعين المقبلين حيث سيستضيف ليل في الدوري المحلي ويحل ضيفاً على نابولي في الجولة الرابعة من المسابقة القارية العريقة وموناكو في الدوري قبل استضافة تولوز وليفربول الإنكليزي في الجولة الخامسة لدوري الأبطال حيث يسعى للظفر بلقبها ليصبح ثاني فريق فرنسي يحقق هذا الإنجاز بعد مرسيليا بالذات (1993).

ويعول باريس سان جيرمان على قوته الثلاثية الهجومية الضاربة الفرنسي كيليان مبابي متصدر لائحة ترتيب الهدافين (9) ووصيفه البرازيلي نيمار دا سيلفا (8) والأوروغوياني إدينسون كافاني (5)، إلى جانب الأرجنتيني أنخل دي ماريا الذي سجل له هدف التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع أمام نابولي.

ورفض المدافع الدولي البرازيلي ماركينيوس إلقاء اللوم على مستوى الدوري الفرنسي بخصوص تعثر زملائه في المسابقة القارية، وقال "يجب أن نكون واضحين، صحيح أن هناك مستوى مختلف في الدوري، ولكن هناك بعض الفرق التي لها المستوى القاري في البطولة الفرنسية".

وأضاف "نشاهد ذلك مع ليون الذي يقدم عروضا جيدة في مسابقة دوري أبطال أوروبا. لا يجب القول أن الدوري المحلي هو مشكلتنا، بل نحن المشكلة".

في المقابل، سيحاول مرسيليا استغلال المعنويات المهزوزة لضيوفهم وفك النحس الذي يلازمهم في حسم الكلاسيكو أمام باريس سان جيرمان منذ 2011.

وكان مرسيليا قاب قوسين أو أدنى من فك النحس الموسم الماضي عندما تقدم على الفريق الباريسي 2-1 حتى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع حيث أدرك كافاني التعادل في مباراة شهدت طرد نيمار في الدقيقة 87.

وتنتظر مرسيليا قمة ساخنة الخميس أمام ضيفه لاتسيو الإيطالي في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" والتي يعاني فيها الأمرين بخسارته أمام ضيفه اينتراخت فرانكفورت 1-2 في الجولة الأولى، وسقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه أبولون القبرصي 2-2 في الثانية.