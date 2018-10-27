وارتقى ليون الذي تعادل مع هوفنهايم الألماني 3-3 الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا، إلى المركز الرابع برصيد 20 نقطة، فيما يحلق باريس سان جيرمان حامل اللقب في الصدارة بثلاثين نقطة من عشر مباريات وهو يلعب مع مضيفه مرسيليا الأحد في مباراة قمة.

وبعد عدة فرص لأنجيه على مرمى الحارس البرتغالي أنطوني لوبيش، طرد قائده الإيفواري اسماعيل تراوري بعد خطأ عنيف على موسى ديمبيلي (34).

وانتظر ليون حتى دخول ديباي في الدقيقة 55، ليمرّر بعدها كرة حاسمة للجزائري حسام عوار فترجمها في المرمى الخالي (63).

واستقبل ديباي بعد ذلك تمريرة من ديمبيلي وسجل بنفسه الهدف الثاني (87)، قبل أن يقلص أنجيه الفارق في الدقيقة الأخيرة عبر الإسباني كريستيان لوبيز (90).

وقال مدرب ليون برونو جينيزيو: "كانت بدايتنا معقدة جداً، ولم ننجح بصناعة الفرص حتى الاستراحة، لأننا افتقدنا للعب العمودي والعمق في آدائنا".

وتابع: "كما عانينا من التوتر ما سمح لأنجيه بالحصول على ثلاث أو أربع فرص خطرة. لحسن الحظ كان أنطوني (لوبيش) حاسماً وسمح لنا بالبقاء في المباراة. في الشوط الثاني أظهرنا وجهاً مختلفاً.. كان دخول ممفيس (ديباي) حاسماً وسمح لنا بصناعة الفارق".