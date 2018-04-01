ليون يواصل صحوته ويضغط على مرسيليا

ورفع ليون رصيده إلى 60 نقطة وأعاد الفارق بينه وبين مرسيليا الثالث إلى نقطتين، في حين وقف رصيد تولوز السابع عشر عند 30 نقطة.

وخرج ليون من جميع البطولات ولم يبق له سوى المقعد الثالث المؤهل لضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وافتتح ليون التسجيل بواسطة الهولندي ممفيس ديباي إثر عرضية على خط المنطقة من حسام عوار تابعها بيمناه قوية على يمين الحارس لافون (23).

وأنهى ليون الشوط الأول بهدف ثان لديباي الذي نفذ بنجاح ركلة جزاء تسبب بها الإيفواري إبراهيم سنغاريه إثر عرقلته لتانغي ندومبيلي في المنطقة المحرمة (43).

وفي الشوط الثاني، سنحت لكلّ من الفريقين عدة فرص مناسبة للتسجيل نجح الحارسان في إبطال مفعول معظمها.