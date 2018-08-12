وانطلق الموسم الجديد من بطولة فرنسا الجمعة بفوز كبير لمرسيليا على تولوز 4-صفر، ثم عاد موناكو السبت من ملعب نانت بفوز مستحق 3-1 قبل أن ينضم إليهما ليون، أحد أضلاع رباعي الصدارة للموسم الماضي، بفوزه على أميان بهدفي البوركيني برتران تراوري بعد مجهود فردي (24) والهولندي ممفيس ديباي من ركلة حرة (75)، والذي سجل هدفه الـ11 في آخر 10 مباريات في الدوري.

وستكون الفرصة سانحة أمام فريق المدرب برونو جينيزيو، المشارك في دوري أبطال أوروبا كثالث الدوري الموسم الماضي، لبدء حملته الجديدة بأفضل طريقة ممكنة كونه يخوض ثلاث مباريات من الأربع الأولى على ملعبه.

وفي مباراة أخرى، تأثر بوردو الذي أنهى الموسم الماضي في المركز السادس، بالنقص العددي في صفوفه منذ الدقيقة 13 بعد طرد مدافعه البرازيلي بابلو، وسقط أمام ضيفه ستراسبورغ بهدفين سجلهما إبراهيما سيسوكو (68) ونونو دا كوستا من الرأس الأخضر (78).

وتختتم المرحلة الأولى مساء الأحد بمباراة حامل اللقب باريس سان جيرمان مع مدربه الجديد الألماني توماس توخل ضد ضيفه كان، على أن يلعب اليوم أيضا بوردو مع ستراسبورغ.