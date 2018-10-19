وسجل موسى ديمبيلي الهدف الأول لليون إثر تمريرة في العمق من البرازيلي مارسيلو أنطونيو(24) رافعاً رصيده إلى ثلاثة أهداف منذ انتقاله إلى فريقه الجديد قادماً من سلتيك الاسكتلندي في اليوم الأخير من الانتقالات الصيفية.

وأضاف الدولي الهولندي ممفيس ديباي الهدف الثاني بعد مراوغة احد مدافعي ليون ليعكس الكرة داخل الشباك (90).

واستمر غياب صانع ألعاب ليون الدولي نبيل فقير الذي تعرض لإصابة في كاحله في المرحلة الماضية ولم تعرف الفترة الزمنية التي سيغيب فيها عن الملاعب.

ورفع ليون رصيده إلى 17 نقطة بفارق نقطتين عن ليل الذي يلعب غداً مع ديجون، و10 نقاط عن باريس سان جيرمان المتصدر بالعلامة الكاملة والذي يلتقي أميان السبت أيضاً.

ويحل ليون ضيفاً على هوفنهايم الألماني الثلاثاء المقبل في مسابقة دوري أبطال أوروبا.