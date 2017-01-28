ليل يعود إلى سكة الانتصارات على حساب ليون

تقدم ليل بثنائية الجزائري ياسين بنزية في الدقيقتين 38 و(80 من ركلة جزاء)، فيما سجل ألكسندر لاكازيت هدف ليون قبل 4 دقائق على النهاية من ركلة جزاء أيضاً.

وحقق ليل فوزه الأول في آخر 5 مباريات فارتقى إلى المركز الحادي عشر برصيد 26 نقطة، فيما تجمد رصيد ليون عند 37 نقطة في المركز الرابع بعد أن تلقى هزيمته الثانية في آخر 5 مواجهات.

وخاض الهولندي ممفيس ديباي أول مباراة له مع ليون بعد قدومه قبل أيام قليلة من مانشستر يونايتد الإنكليزي.

وقال مدرب ليون برونو جينيزيو: "لقد كانت أمسية سيئة لأننا خسرنا 3 نقاط ثمينة في السباق نحو المنصة".

وحقق بوردو السادس فوزه الثاني على التوالي على أرض نانسي الرابع عشر 2-صفر.

سجل للفائز جوفري كوفو (67 خطأ في مرمى فريقه) والبرازيلي مالكولم (88).

وانتهى دربي الغرب بين رين التاسع وضيفه نانت الثاني عشر بالتعادل 1-1. وكان نانت في طريقه نحو الفوز بعد تقدمه بهدف جول إيلوكي (45)، بيد أن جوريس نيانيون عادل في نهاية اللقاء (87).

وأغرق أنجيه السادس عشر ضيفه متز وصيف القاع بفوزه عليه 2-1. سجل للفائز فلافيان تيت (25) والإيفواري نيكولا بيبي (35)، وللخاسر الإيفواري إسماعيل تراوري (33 خطأ في مرمى فريقه). وطرد للخاسر رينو كوهاد (39) والسنغالي فالو دياغن (66).

وبقي لوريان متذيلاً للترتيب بخسارته أمام ضيفه ديجون 2-3 بعدما كان متقدماً 2-1 في الشوط الثاني. سجل للفائز لويس ديوني (10) وجوردان لوتياس (70) وبيار ليس ميلو (90)، وللخاسر مارفو (51) والغاني عبد المجيد واريس (60 من ركلة جزاء). وأهدر واريس ركلة جزاء ثانية في الدقيقة 76.

وفي القاع أيضا تعادل باستيا السابع عشر مع ضيفه كان 1-1. سجل لباستيا ألان سان ماكسيمين (26) ولكان سيلفيو روني رودلان (45 من ركلة جزاء).