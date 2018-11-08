مشاهدة البث المباشر لمباراة باريس سان جيرمان وموناكو

موعد مباراة باريس سان جيرمان وموناكو، سيكون يوم الأحد في تمام الساعة الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة باريس سان جيرمان ومضيفه موناكو تشاهدونها على قناة beIN SPORTS HD6.

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تقديم المباراة

يملك باريس سان جيرمان حامل اللقب فرصة جيدة للابتعاد أكثر في الصدارة عندما يحل ضيفاً على وصيفه موناكو المتعثر الأحد في آخر مباريات المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ويفتتح ليل الثالث (25 نقطة) المرحلة باستقبال ستراسبورغ السابع (17 نقطة)، فيما يلعب مونبلييه الثاني بفارق الأهداف، السبت في ضيافة أنجيه (12 نقطة)، أحد الفرق المتواجدة في الدائرة الخطر قبل مراكز الهبوط.

تعزيز رقمه الأوروبي

وكانت المرحلة الثانية عشرة غيرت المشهد بشكل كبير حيث فاز سان جيرمان على ليل في الافتتاح 2-1 ففقد الخاسر المركز الثاني لصالح مونبلييه، المتوّج باللقب مرة واحدة في تاريخه في موسم 2011-2012، والذي اختتمها بفوز كبير وغير متوقع على مرسيليا 3-صفر.

ويبدو أن المدرب الألماني لفريق العاصمة الفرنسية، توماس توخيل، الذي خلف الصيف الماضي الإسباني أوناي إيمري، توصل إلى وضع الصيغة اللازمة لتحقيق النتائج الجيدة.

وباستثناء الخسارة الأولى هذا الموسم وبصعوبة أمام مضيفه ليفربول الإنكليزي (2-3) في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، تعادل سان جيرمان مرتين مع نابولي الإيطالي القوي (2-2 ثم 1-1) بعد أن اكتسح النجم الأحمر الصربي بسداسية (6-1)، علماً بأن الأخير أسقط الفريق "الأحمر" الإنكليزي 2-صفر الثلاثاء في الجولة الرابعة.

وعلى الصعيد المحلي فيبتعد بفارق 11 نقطة عن مونبلييه وليل بعد أن حقق الفوز الـ 12 توالياً (دون أي تعادل أو هزيمة)، وهو يتطلع إلى تعزيز رقمه بعد أن سحب من التداول، في المرحلة السابقة، الرقم القياسي في عدد الانتصارات المتتالية في البطولات الخمس الكبرى (11 فوزاً) والذي كان بحوزة توتنهام الانكليزي منذ موسم 1960-1961.

وتبدو الفرصة مواتية لسان جيرمان لتحقيق هذا الهدف على ملعب لويس الثاني في الإمارة الفرنسية في ظل استمرار النتائج السيئة للفريق رغم إقالة المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم منتصف الشهر الماضي والاستعانة بالهداف السابق تييري هنري.

وترجم المدافع البلجيكي النشيط توما مونييه ارتياح ورضا المدرب توخل عن النتائج المتحققة بعد التعادل الثاني مع نابولي على أرضه الثلاثاء حين قال "إذا بدأت بندب حظك بعد تعادل مع نابولي، فإنك تبقى مكانك. يجب أن تحتفظ بالإيمان وبالثقة بالنفس".

ونجح توخل حتى الآن في تعليم لاعبيه على تطبيق الهجوم الضاغط حتى في المباريات الصعبة، وقال مونييه في هذا الصدد "طلب المدرب الدائم من هو الاستمرار في الهجوم بأعلى مستوى".

ليل بصفوف كاملة

بدوره، يملك مونبلييه فرصة الاستمرار ثانياً على سلم الترتيب إلا في حال سقوطه بشكل مفاجئ على ملعب أنجيه أو تعادله معه وفوز ليل على ستراسبورغ.

ولم يخسر مونبلييه هذا الموسم إلا مرتين أمام نانت صفر-3 وخروجه من دور الـ 32 لكأس الرابطة، وفي افتتاح الدوري أمام ضيفه ديجون 1-2)، وكانت الخسارة الوحيدة في البطولة ليأتي في المركز الثاني بعد سان جيرمان صاحب السجل النظيف.

ويخوض ليل المباراة ضد ستراسبورغ بصفوف كاملة حسب مدربه كريستوف غالتييه الذي أعرب الأربعاء في مؤتمر صحافي عن سعادته الكبيرة لأن أياً من لاعبيه لم يتعرض لإصابة جدية هذا الموسم.

وتريد إدارة ليل تخطط لتنشيط خط هجوم الفريق فطلبت المساعدة من نيكولا أنيلكا الذي سيتحول من "ولد شقي" كما كان يوصف عندما كان لاعباً، إلى مرب للأجيال الناشئة في النادي الشمالي.

وأعلن ليل الأربعاء أن أنيلكا "سيتواجد في مركز تأهيل اللاعبين الشباب بصفة مستشار، وسيركز على عمل ومكان التمركز الخاصين بالمهاجم".

ويحل ليون ضيفاً على غانغان الأخير الذي أقال الثلاثاء مدربه أنطوان كومبواريه بعد يومين من خسارة ثقيلة أمام نانت صفر-5.

وفرط ليون أمس بفوز كان في متناوله بعد أن تقدم بهدفين مبكرين على ضيفه هوفنهايم الألماني ليكتفي بتعادل ثالث توالياً في دوري أبطال أوروبا بعد أن هزم في الجولة الأولى مانشستر سيتي الإنكليزي في عقر داره (2-1)، وفرط بالتالي بصدارة المجموعة السادسة لصالح الأخير.

ويختبر مرسيليا المتعثر بدوره قدراته الخميس على الملعب الأولمبي في روما أمام لاتسيو في الجولة الرابعة من الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) قبل أن يستضيف الأحد ديجون محلياً.

وسيحاول صاحب المركز السادس (19 نقطة) تجنب هزيمة ثالثة توالياً في الدوري بعد أن سقط أمام على أرضه أمام سان جيرمان وعلى أرض مونبلييه).

ويلعب السبت أيضاً تولوز مع أميان، ونيم مع نيس، وسانت إتيان مع رينس، والأحد بوردو مع كاين، ورين مع نانت.