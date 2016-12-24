فولفسبورغ يعلن انتقال دراكسلر إلى باريس سان جيرمان

وذكر فولفسبورغ في موقعه الرسمي على الإنترنت اتفاقه مع باريس سان جيرمان بطل فرنسا على انتقال صاحب الـ23 عاماً ابتداءً من سوق الانتقالات الشتوية القادمة (بانتظار اكتمال الفحوص الطبية الروتينية).

وعبّر فولفسبورغ في بيانه الرسمي عن تمنياته بالتوفيق للاعب في صفوف سان جيرمان الذي يشارك في دوري أبطال أوروبا، مشيراً إلى أنّ الصفقة تمّت بعد محادثات مكثفة مع الأطراف المعنية خلال الأيام الفائتة.

وأوضح فالريان إسماعيل مدرب فولفسبورغ أنّه حزين لرحيل لاعب بإمكانيات دراكسلر عن فريقه، لكنّه تمنى في الوقت نفسه التألق للاعب في خوض التحدي الجديد.

وكانت تداولت العديد من وسائل الإعلام العالمية صورة دراكسلر حاملاً لقميص باريس سان جيرمان رفقة النجم الهولندي باتريك كلايفرت مدير الكرة في النادي الباريسي.

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية أنّ دراكسلر سيحمل الرقم ثلاثة و عشرين عند انتقاله رسمياً إلى نادي باريس سان جيرمان.





وتوقعت بعض الصحف أن يكلف انتقال دراكسلر إلى باريس سان جيرمان حامل لقب الدوري الفرنسي قرابة 35 مليون يورو لكن فولفسبورغ وباريس سان جيرمان اتفقا على إبقاء تفاصيل الصفقة سرية مما يعني عدم ضرورة صحة التكهنات المرتبطة بقيمة الانتقال.

وسيمتد عقد دراكسلر لاعب وسط منتخب ألمانيا حتى 2021.



وكشف دراكسلر منذ بداية الموسم عن رغبته في الرحيل عن فولفسبورغ بعد 18 شهراً فقط من انتقاله اليه قادماً من شالكه .



ويقدم فولفسبورغ مسيرة باهتة في الموسم الحالي وبات قريباً من مراكز الهبوط.