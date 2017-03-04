فوز صعب لسان جيرمان يضعه في الصدارة إلى جانب موناكو

على ملعب بارك دي برانس في باريس وأمام نحو 45 ألف متفرج، انتظر باريس سان جيرمان حتى الدقيقة 80 لفك التكتل الدفاعي للضيوف اثر حصوله على ركلة جزاء بعد عرقلة المدافع الدولي الإيفواري سيرج اورييه من قبل حارس المرمى سيرغي تشيرنيك داخل المنطقة فانبرى لها هداف الدولي الأوروغوياني ادينسون كافاني بنجاح رافعاً رصيده إلى 27 هدفا في صدارة لائحة الهدافين.

وهو الفوز التاسع عشر لباريس سان جيرمان هذا الموسم فرفع رصيده إلى 62 نقطة بفارق الأهداف خلف موناكو الذي يستضيف نانت غدا الـحد في ختام المرحلة.

في المقابل، مني نانسي بخسارته الرابعة عشرة هذا الموسم والخامسة في مبارياته الست الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز فتجمد رصيده عند 28 نقطة في المركز السادس عشر.

وخاض سان جيرمان المباراة في غياب أكثر من لاعب أساسي في مقدمتهم الدولي الأرجنتيني انخل دي ماريا والبرازيلي ماركينيوس وأدريان رابيو والإيطالي تياغو موتا والبلجيكي توماس مونييه لأسباب مختلفة أبرزها القمة المرتقبة الأربعاء المقبل على ملعب كامب نو في برشلونة أمام الفريق الكتالوني في إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا (فاز سان جيرمان 4-صفر ذهابا).

وأبقى مدرب سان جيرمان، الإسباني اوناي ايمري، على لاعب الوسط الدولي بلاز ماتويدي على مقاعد البدلاء قبل أن يضطر لإشراكه مطلع الشوط الثاني مكان البولندي غريغور كريتشوفياك.



كما دفع بالوافد الجديد من بنفيكا الدولي البرتغالي غونزالو غيديش أساسيا من البداية قبل أن يستبدله في الدقيقة 78 بحاتم بن عرفة.

وكاد الفريق الباريسي يدفع ثمن ضغطه الكبير غاليا كون الضيوف شنوا هجمات مرتدة كادوا يترجمونها لأهداف خصوصا انفراد اليكسيس بوسان الذي سدد كرة من داخل المنطقة ارتطمت بالقائمين وأبعدها الدفاع.

ويملك نيس، شريك باريس سان جيرمان في المركز الثاني سابقا، فرصة اللحاق بالصدارة في حال فوزه على مضيفه ديجون لاحقا.