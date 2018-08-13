وأتى الإعلان في يوم احتفال المدافع بعيد ميلاده الثالث والعشرين.

Ici c’est ma ville, ici c’est mon Parc, ici c’est ma famille, ici c’est mon club.

ICI C’3ST PARIS 🔴🔵

Ensemble jusqu’en 2023 pour écrire notre histoire 🏆 #LAFORCE#MADEINPARIS #ICICESTPARIS #KIMPEMBE2023 pic.twitter.com/KfoibcYi1n — Presnel Kimpembe (@kimpembe_3) August 13, 2018

ونشر النادي شريطاً مصوراً قصيراً يتم في خلاله تقديم "هدية" إلى كيمبيمبي، تبين أنها عبارة عن قميص للنادي وقد كتب عليه اسمه و2023. وأرفق النادي الشريط بتعليق "قصة حب بدأت في العام 2005 وتمتد".

كما نشر اللاعب عبر حسابه على "تويتر" تعليقاً جاء فيه "هنا مدينتي، هنا الـ بارك العائد لي (في إشارة الى ملعب النادي بارك دي برانس)، هنا عائلتي، معاً حتى 2023 لنكتب قصتنا".

ويأتي كيمبيمبي الذي نشأ في نادي العاصمة الفرنسية، كخيار ثالث في قلب دفاع سان جيرمان بعد الدوليين البرازيليين تياغو سيلفا وماركينيوس.

وغاب المدافع الشاب عن المباراة الأولى للنادي في الموسم الجديد الأحد ضد كان (3-0)، على غرار زميليه في المنتخب الحارس ألفونس أريولا والمهاجم كيليان مبابي، بسبب تأخرهم في الالتحاق بصفوف الفريق بعد مشاركتهم في المونديال الروسي الذي اختتم في 15 تموز/يوليو بفوز المنتخب الفرنسي على نظيره الكرواتي 4-2 في المباراة النهائية.

ويأتي الإعلان عن تمديد عقد كيمبيمبي غداة إعلان نادي شالكه الألماني توصله إلى اتفاق مع سان جيرمان، لانتقال المدافع، الشاب تيلو كيهرر (21 عاماً) الذي يلعب في المركز ذاته لكيمبيمبي إلى باريس.