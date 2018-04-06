سان جيرمان ينجو من فخ سانت إتيان بأخف الأضرار

على ملعب "جوفروا غيشار"، بكّر صاحب الأرض بافتتاح النتيجة بفضل صانع ألعابه ريمي كابيلا (17)، الذي عاد وأهدر ركلة جزاء (31)، ومن ثم تعقدت وضعية النادي الباريسي أكثر فأكثر بطرد قلب دفاعه بريسنل كيمبيمبي (41)، وانتظر الـ"بي.أس.جي" حتى آخر لحظات اللقاء ليدرك التعادل بفضل هدية من مدافع سانت إتيان ماتيو ديبوشي الذي وضع الكرة في مرمى فريقه عن طريق الخطأ (90+2).

بهذا التعادل، اقترب سان جيرمان خطوة أخرى من إعلان تتويجه رسمياً بطلاً للدوري الفرنسي هذا الموسم وذلك ببلوغه النقطة 84 بفارق 17 نقطة كاملة عن وصيفه موناكو، بطل الموسم الماضي، الذي سيلتقيه على معقل "بارك دي برانس" المرحلة المقبلة.

وسيسعى فريق الإمارة لتأجيل احتفالات الباريسيين بالتتويج لجولة الحسم المقبلة وذلك عبر تحقيق نتيجة إيجابية أمام نانت عندما يستضيفه على أرضية ميدان "لويس الثاني" السبت.

أمّا سانت إتيان فقد فشل في وضع ضغط أكبر على منافسية من أجل المراكز الأوروبية، حيث بقي في المركز التاسع بـ 43 نقطة.