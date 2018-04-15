سان جيرمان يستقبل موناكو لحسم أمر اللقب رسمياً

في السنتين الأخيرتين والمباريات الخمس التي جمعت الفريقين، أسقط سان جيرمان الذي تأسس عام 1970 وتمتلكه شركة قطر للاستثمارات الرياضية منذ 2011، موناكو في بطولات متنوعة.

في نهائي كأس الرابطة، هيمن عليه مرتين في 2017 بنتيجة 4-1 وقبل أيام قليلة 3-صفر، برغم غياب هدافه البرازيلي نيمار، أغلى لاعب في العالم، الذي يتعافى من كسر بمشط قدمه.

وفي كأس فرنسا، سحق أبناء العاصمة ضيوفهم القادمين من الإمارة الجنوبية 5-صفر في نصف نهائي العام الماضي، وكرروا ذلك في افتتاح الموسم 2-1 في كأس السوبر. وفي الدوري المحلي، عاد سان جيرمان فائزاً ذهاباً 2-1 بفضل هدافه التاريخي الأوروغواياني إدينسون كافاني ونيمار.

وبحال فوزه، سيرفع سان جيرمان المتوج 4 مرات بين 2013 و2016 رصيده إلى 87 نقطة مقابل 70 لموناكو قبل 5 مراحل على ختام الدوري، لينضم إلى أولمبيك ليون المتوج 7 مرات بفارق لقب واحد عن موناكو ونانت، فيما يتصدر سانت إتيان اللائحة (10) بفارق لقب عن أولمبيك مرسيليا.

ويخوض سان جيرمان الذي يدافع عن نفسه باستمرار لعدم انتهاكه قواعد اللعب المالي النظيف، المواجهة على وقع أخبار توصله إلى اتفاق مع الألماني توماس توخيل لتدريبه الموسم المقبل بدلاً من الإسباني أوناي إيمري الذي فشل مرة جديدة بقيادته إلى لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.



المتعة والتسجيل

وقال قلب دفاع سان جيرمان البرازيلي ماركينيوس: "من المثير معرفة أننا سنتوج باللقب على أرضنا وأمام خصمنا الكبير هذا الموسم الذي حرمنا اللقب الموسم الماضي. أمور كثيرة تلعب دوراً في هكذا مباريات".

وتابع: "يجب أن نكون جاهزين ذهنياً للفوز، أن نلعب جيداً، نسجل الأهداف للمشجعين ونقدم لهم كل ما نملك، لا يتعلق الأمر فقط بإحراز اللقب بل باللعب جيداً وتسجيل الأهداف".

وكان سان جيرمان الذي ضمن تأهله إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ودّع المسابقة القارية الأولى هذا الموسم بخسارته مرتين أمام ريال مدريد الإسباني حامل اللقب 3-1 ذهاباً و2-1 في إياب ثمن النهائي.

ويحوم الشك حول مشاركة لاعب وسط سان جيرمان الدولي الإيطالي ماركو فيراتي المصاب بعضلات فخذه ما أجبره على الغياب عن مواجهة سانت إتيان الأخيرة.

ويواجه سان جيرمان موناكو في وقت تشير تقارير إعلامية إلى رغبته بالتعاقد مع لاعب وسط الأخير البرازيلي فابينيو أو الدولي الفرنسي نغولو كانتي لاعب تشيلسي الانكليزي، لسد فراغ الإيطالي تياغو موتا (35 عاماً) بعد اعتزاله المرتقب في نهاية الموسم.

وكان سان جيرمان الذي بلغ أيضاً نصف نهائي مسابقة الكأس المحلية، نجا من الخسارة الأسبوع الماضي أمام سانت إتيان عندما احتاج إلى هدف عكسي في الوقت القاتل ليخرج متعادلاً 1-1، في مباراة خاض شوطها الثاني بأكمله بعشرة لاعبين بعد طرد قلب دفاعه الشاب بريسنل كيمبيمبي.

وفي ظل الحسم المرتقب لسان جيرمان، وابتعاد موناكو بسبع نقاط عن أقرب مطارديه، تدور منافسة ضارية على المركز الثالث المؤهل إلى الدور التمهيدي الثالث لدوري أبطال أوروبا بين ليون ومرسيليا المتساويين بـ63 نقطة وبفارق كبير عن رين الخامس (17 نقطة).

ويستقبل ليون نظيره أميان الثالث عشر ويحل مرسيليا على تروا الثامن عشر والمهدد بالهبوط مع ماتز وليل وتولوز.

وفي باقي المباريات، يلعب الجمعة أنجيه مع نيس، والسبت كان مع تولوز، ليل مع غانغان، نانت مع ديجون، رين مع ماتز، ستراسبورغ مع سانت إتيان، والأحد مونبلييه مع بوردو.