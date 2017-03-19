سان جيرمان يروّض ليون ويحافظ على المسافة مع موناكو

بهذا الفوز، أعاد باريس سان جيرمان (الوصيف بـ68 نقطة) فارق النقاط الثلاث على حاله مع موناكو المتصدر (71 نقطة) والفائز اليوم خارج أرضه على كان (3-0)، في حين بقي أولمبيك ليون رابعاً برصيد 50 نقطة.

في الـ"بارك دي برانس"، بدأ سان جيرمان الذي عاد إلى ملعبه بعد خروجه المفاجىء أمام برشلونة الإسباني في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا (4-صفر ثم 1-6)، المباراة بشكل سيئ فافتتح ليون التسجيل عن طريق ألكسندر لاكازيت برأسية من خط المرمى إثر ركلة ركنية (6)، وهو أسرع هدف يتلقاه سان جيرمان هذا الموسم في الدوري.

وسجّل لاكازيت هدفه الـ23 في الدوري في 24 مباراة.

وعادل لاعبو المدرب الإسباني أوناي إيمري بعد تمريرة من الأرجنتيني خافيير باستوري الذي لم يلعب ضد برشلونة، إلى أدريان رابيو تابعها في المرمى (34).

وأضاف سان جيرمان الهدف الثاني سريعاً بعد تمريرة حاسمة ثانية من باستوري هذه المرة إلى الألماني يوليان دراكسلر سدّدها بيمناه أرضية ذكية في الزاوية اليسرى (40).

من جانبه، حقق سانت إتيان السابع فوزاً صعباً هو الأول في خمس مباريات، على حساب مضيفه ديجون السابع عشر بهدف متأخر سجّله جوردان فيريتو (77).