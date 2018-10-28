وسجل الهدف الاول لباريس سان جيرمان البديل كيليان مبابي الذي وبعد 3 دقائق فقط من دخوله ارضية الملعب منح فريقه التقدم (65)، بينما ضاعف الالماني جوليان دراكسلر النتيجة في الوقت بدل الضائع (5+90).

وواصل الفريق الباريسي تحليقه في الصدارة برصيد 33 نقطة جمعها من 11 انتصارا متتاليا، في حين يحتل مرسيليا الذي تعرض لخسارته الرابعة المركز الخامس برصيد 19 نقطة.



أبرز أحداث المباراة:

نهاية اللقاء بفوز باريس سان 2-0 محققا بذلك فوزه الحادي عشر على التوالي.

دق 90+5: الالماني جوليان دراكسلر يضاعف النتيجة لباريس سان جيرمان مستفيدا من هجمة مرتدة خاطفة قادها مبامبي ونيمار وانهاها بنجاح الدولي الألماني.

-دق 65: مجهود فردي من البديل مبابي يسفر عن هدف الافتتاح لباريس سان جيرمان

-بداية الفترة الثانية من الكلاسيكو الفرنسي

نهاية الشوط الاول بين مرسيليا وباريس سان جيرمان من دون اهداف

بينوا باستيان يدير الكلاسيكو الفرنسي بين أولمبيك مرسيليا وضيفه باريس سان جيرمان

وفي مباريات أخرى، استعاد رينس نغمة الانتصارات بفوزه الثمين على مضيفه رين 2-صفر. ويدين رينس بفوزه إلى مهاجمه الواعد ريمي أودان (21 عاما) الذي سجل الهدفين في الدقيقتين 16 و53.

وهو الفوز الثالث لرينس هذا الموسم والأول بعد 5 تعادلات وثلاث هزائم فرفع رصيده إلى 14 نقطة وصعد إلى المركز التاسع، فيما تراجع رين إلى المركز الرابع عشر بعدما تجمد رصيده عند 12 نقطة بخسارته الخامسة هذا الموسم والرابعة في مبارياته السبع الأخيرة التي حقق فيها فوزا واحدا فقط.

وحذا نيس الذي يشرف لاعب الوسط الدولي السابق باتريك فييرا على إدارته الفنية، حذو رينس واستعاد سكة الانتصارات بفوزه الثمين على مضيفه بوردو بهدف وحيد سجله ويليان سيبريان في الدقيقة 54.

وصعد نيس الذي حقق فوزه الرابع هذا الموسم والأول بعد خسارتين وتعادل، إلى المركز العاشر بفارق الأهداف خلف رينس، فيما مني بوردو بخسارته الثانية تواليا والخامسة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 14 نقطة في المركز الثامن.