سان جيرمان يتعثر مجدداً ونيم يصعد لدوري النخبة

وتقدم باريس سان جيرمان مرتين دون ان ينجح في الحفاظ على تقدمه فنجح اصحاب الارض في التعادل في مناسبتين.

وكان باريس سان جيرمان سقط في فخ التعادل امام ضيفه غانغان بالنتيجة ذاتها في المرحلة الماضية كان الول له على ارضه هذا الموسم.

وبكر باريس سان جيرمان بالتسجيل وتحديدا الدقيقة 26 عبر هدافه التاريخي الدولي الاوروغوياني ادينسون كافاني رافعا رصيده الى 28 هدفا في صدارة لائحة الهدفين.

ونجح اميان في ادراك التعادل مطلع الشوط الثاني عبر السنغالي موسى كوناتيه (47)، ومنح كريستوفر نكونكو التقدم مجددا لفريق العاصمة في الدقيقة 64، بيد ان كوناتيه فرض نفسه نجما للمباراة بتسجيله الثنائية في الدقيقة 80.

وعزز باريس سان جرمان موقعه في الصدارة برصيد 92 نقطة مقابل 42 نقطة لاميان الثاني عشر.

وكانت مواجهة باريس سان جيرمان المتوج بطلا للمرة الخامسة في المواسم الستة الأخيرة، لأميان بمثابة "بروفة" أخيرة لفريق العاصمة قبل نهائي مسابقة الكأس الذي يجمعه الثلاثاء بفريق ليزيربييه من الدرجة الثالثة.

وحسم سان جيرمان لقب الدوري قبل خمس مراحل على نهاية الموسم، وهو يتطلع لإنهاء مغامرته مع مدربه الإسباني اوناي ايمري بأفضل طريقة من خلال احراز الكأس الفرنسية للمرة الرابعة تواليا.

وحسم سان جيرمان مصير ايمري قبل المرحلة الماضية، وقرر الاستغناء عن الإسباني رغم أنه في طريقه لمنحه الثلاثية المحلية.

صعود نيم بعد 25 عاما

وضمن نيم عودته الى الدرجة الاولى بعد 25 عاما وذلك اثر فوزه الكبير على غازيليك اجاكسيو 4-صفر في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الاخيرة من منافسات دوري الدرجة الثانية.

وعزز نيم موقعه في المركز الثاني برصيد 72 نقطة وضمن انهاء الموسم به كونه يتقدم بفارق 5 نقاط عن اجاكسيو الذي سقط في فخ التعادل مع اوكسير 1-1.

ولم يلعب نيم في الدرجة الاولى منذ 25 عاما وتحديدا منذ موسم 1992-1993. وامضى نيم فترة غيابه بين الدرجة الثانية (16 موسما) والوطنية (9 مواسم).