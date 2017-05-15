سان جيرمان: كافاني أفضل لاعب في "ليغ 1"

وخلف كافاني زميله السابق في سان جيرمان السويدي زلاتان إيبراهيموفيتش (مانشستر يونايتد الإنكليزي حالياً) الذي نال الجائزة ثلاث مرات أعوام 2013 و2014 و2016.

وتقدّم لاعب نابولي الإيطالي السابق على صانع ألعاب موناكو البرتغالي برناردو سيلفا ومهاجم ليون ألكسندر لاكازيت، أفضل لاعب لعام 2015، وزميله في النادي الباريسي الإيطالي ماركو فيراتي.

واستحق كافاني الجائزة رغم تلاشي حظوظ سان جيرمان - منطقياً - في إحراز لقب الدوري الذي اقترب من موناكو للمرة الأولى منذ عام 2000، كونه يتصدر ترتيب الهدافين برصيد 35 هدفاً وبفارق 9 أهداف عن أقرب ملاحقيه لاكازيت، كما سجّل 49 هدفاً في 48 مباراة خاضها في جميع المسابقات هذا الموسم.

ولا تزال هناك مباراتان لكافاني (المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة من الدوري ونهائي كأس فرنسا) من أجل محاولة تحطيم الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد والمسجل باسم السويدي إيبراهيموفيتش (50 هدفاً خلال موسم 2015-2016).