سان جيرمان في صدارة الـ"ليغ 1" مؤقتاً

وحقق سان جيرمان فوزه الثامن تواليًا فرفع رصيده إلى 80 نقطة من 34 مباراة مقابل 77 من 32 لموناكو الذي يختتم المرحلة الأحد على أرض ليون في مباراة قمّة. كما يملك موناكو الذي سيلتقي يوفنتوس الإيطالي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، مباراة مؤجلة ضد سانت إتيان في 17 أيار/مايو.

ويتأهل البطل ووصيفه إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا والثالث إلى الدور التمهيدي الثالث، فيما يتأهل الرابع إلى الدور التمهيدي الثالث من الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".



على ملعب "بارك دي برانس"، سجل الأوروغوياني إدينسون كافاني بعد تمريرة من لاعب الوسط الدولي بلاز ماتويدي (29) والأرجنتيني أنخل دي ماريا بتسديدة لولبية جميلة بعد تمريرة من كافاني (48) هدفي الفائز.

ورفع كافاني رصيده إلى 31 هدفاً في في صدارة هدافي الـ"ليغ1".