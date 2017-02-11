زلزال موناكو يزعزع أركان ميتز

وتناوب على تسجيل الأهداف الخمسة الشاب الصاعد كيليان كبابي لوتان (18 عاماً) (8 و20 و50) والكولومبي راداميل فالكاو (11 و55).

ويملك موناكو 58 نقطة في الصدارة مقابل 55 لفريق العاصمة الفرنسية.

وسقط ليون الجريح أمام غانغان 1-2 للمرة الثالثة هذا الموسم.

ويحتل ليون المركز الرابع بفارق 12 نقطة عن نيس الثالث، وبات مهددا ًباللحاق من قبل جاره سانت إتيان ومرسيليا اللذين يبتعدان عنه بفارق 4 نقاط فقط.

وجاءت الهزيمة أمام غانغان الذي حقق فوزه الأول منذ منتصف كانون الأول/ديسمبر الماضي عندما تغلب على باريس سان جيرمان 2-1 ولم يحصد سوى 6 نقاط فقط من تاريخها.

كما أن غانغان حقق فوزه الثالث على ليون هذا الموسم بعد فوزه عليه في عقر داره 3-1 في المرحلة العاشرة، ثم فوزه عليه بركلات الترجيح 4-3 في ثمن نهائي كأس الرابطة.

وافتتح ألكسندر لاكازيت التسجيل لليون بعد مرور 10 دقائق رافعًا رصيده إلى 20 هدفاً في المركز الثاني متخلفًا بفارق 5 نقاط عن هداف الدوري الأوروغوياني إدينسون كافاني.

بيد أن غانغان رد بهدفين سجلهما مصطفى ديالو (31) ونيكولا بينيزيه (34).

وعاد مونبلييه بفوز صريح على مضيفه نانسي بثلاثية سجلها إسحاق مبينزا (11 و60) وستيف موني (19).

وسقط ليل على ملعبه أمام أنجيه 1-2. سجل للفائز بييريك كابيل (21) ورومان توماس (60)، وللخاسر إيف بيسوما (27)، علماً بأن الأخير طرد قبل نهاية المباراة بسبع دقائق.

وتغلب تولوز على باستيا 4-1. سجل للفائز أندي دولور (38) ومارتان بريثوايت (43 و76) وعيسى ديوب (87)، وللخاسر برانس أونيانغ (53).

وطرد الحكم لاعبي باستيا يانيك كاهوزاك ونيكولا سان روف في الدقيقتين 61 و75 توالياً.

وتغلب ديجون على كان بهدفين سجلهما مهدي عبيد (40) ولويس ديوني (86).