وسجل لرينس الذي تصدر ترتيب الدرجة الثانية الموسم الماضي، قائده الأرجنتيني بابلو شافاريا (32) قبل ان يستبدل أواخر الشوط الثاني بالكوري الجنوبي سوك هيون-جون.

وقال حارس رينس إدوار مندي بعد المباراة "هذه هي البداية الحلم"، مضيفا "عملنا طوال الموسم الماضي للوصول الى هنا والآن نريد أن نثبت قيمتنا".

أضاف "هذه بداية جيدة لكن لم نحقق شيئا بعد (...) لدينا مسار علينا الحفاظ عليه للإبقاء على هذه النتائج. منذ أن كنت صغيرا، أحلم باللعب في دوري النخبة. اليوم، هذه مكافأة جميلة، لكن أدرك أن علينا مواصلة العمل بشكل يومي للاستمرار بتقديم أداء جيد في عطل نهاية الأسبوع".

وهو الفوز الثاني تواليا لرينس بعد تغلبه على مضيفه نيس في المرحلة الأولى 1-صفر، بينما تلقى ليون الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث، خسارته الأولى في الموسم بعد فوزه افتتاحا على أميان 2-صفر.

ولم تشفع لليون الذي سيشارك هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا، أفضليته في الاستحواذ على الكرة بنسبة 66 في المئة.

وتستكمل المرحلة الثانية السبت بمباريات عدة أبرزها بين غانغان وضيفه باريس سان جيرمان حامل اللقب، وأميان وضيفه مونبلييه، وديجون ونانت، وكاين ونيس، وموناكو وليل، ورين وأنجيه، على أن تختتم الأحد بثلاث مباريات تجمع بين ستراسبورغ وسانت اتيان، وتولوز وبوردو، ونيم ومرسيليا.