مع بدء موسم الدوري الفرنسي - الدرجة الأولى، تدرك رابطة دوري كرة القدم للمحترفين بأن قناة قرصنة تدعى beoutQ تبث بشكل غير قانوني مباريات من هذه البطولة التي تنظمهما الرابطة.

تنظر الرابطة بجدية لقيام beoutQ بالاستغلال غير المصرح به لمنتجاتها، وقد قامت بتوجيه رسالة إلى المديرية العامة للتجارة في المفوضية الأوروبية تطلب الدعم في التحقيق في أمر هذه القناة وتدعو إلى ممارسة الضغط على المملكة العربية السعودية لإغلاقها. كما وجهت الرابطة رسالة إلى شركة عربسات تطلب فيها منع beoutQ من استخدام أقمارها الصناعية لبث المحتوى المقرصن. وتدرس الرابطة كذلك كافة الخيارات والقنوات والحلول القانونية المتاحة لها.

وقال ديدييه كييو، المدير التنفيذي لرابطة دوري كرة القدم للمحترفين: "تواصل الرابطة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للدفاع عن مصالحها ومصالح إذاعاتها. في يناير الماضي شاركنا مع القنوات الإذاعية وروابط المحترفين والاتحادات الفدرالية الرياضية في تأسيس جمعية حماية البرامج الرياضية. يشكل البث المقرصن، طعنة في القلب للاقتصاد الرياضي، وعلينا أن نتوحّد في كفاحنا ضد هذه الممارسة غير القانونية. نحن ندعو كل من عربسات والمملكة العربية السعودية إلى التدخل لوقف هذه الممارسات".