دي ماريا يبدع..سان جيرمان يضع الضغط على موناكو

قاد المهاجم الدولي الأرجنتيني أنخل دي ماريا فريقه باريس سان جيرمان حامل اللقب في المواسم الأربعة الماضية إلى اللحاق بموناكو إلى الصدارة مؤقتاً بتسجيله هدفي الفوز الثمين على مضيفه أنجيه 2-صفر الجمعة في افتتاح المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

على ملعب على ملعب "ريمون كوبا" وأمام نحو 11 ألف متفرج، سجل دي ماريا الهدفين في الدقيقتين 28 و84 رافعا رصيده إلى 5 أهداف هذا الموسم.

وهو الفوز السادس على التوالي والثالث والعشرون هذا الموسم لباريس سان جيرمان الذي رفع رصيده إلى 74 نقطة بفارق الأهداف خلف موناكو الذي يستضيف ديجون السبت، فيما تجمد رصيد أنجيه عند 39 نقطة في المركز الثاني عشر.

يذكر أن كلا من باريس سان جيرمان وموناكو يملك مباراة مؤجلة.

وكان باريس سان جيرمان الذي غاب عنه أكثر من لاعب أساسي في مقدمتهم القائد البرازيلي تياغو سيلفا والألماني يوليان دراكسلر ولايفان كورزاوا وحاتم بن عرفة، الطرف الأفضل في الشوط الأول وأنهاه في صالحه بهدف رائع لدي ماريا من ركلة حرة مباشرة من 25 مترا أسكنها بيسراه على يسار الحارس ألكسندر لوتيلييه.

وضغط أنجيه بقوة في الشوط الثاني وكاد يدرك التعادل في مناسبات عدة لولا تألق حارس المرمى الدولي الألماني كيفن تراب الذي أنقذ فريق العاصمة الفرنسية مرات عدة خصوصا كرة رأسية للقائد السنغالي الشيخ ندوي.

وطمأن دي ماريا زملاءه وجماهير النادي الباريسي عندما أضاف الهدف الثاني إثر هجمة منسقة قادها الإيطالي ماركو فيراتي والبرازيلي لوكاس مورا والأوروغوياني إدينسون كافاني فاستغل الأرجنتيني تمريرة على طبق من ذهب من الثاني فتوغل داخل المنطقة وسددها قوية بيسراه على يمين الحارس لوتيلييه (84).

ويلعب السبت أيضا نيس مع نانسي، وغانغان مع تولوز، وميتز مع كان، ومونبلييه مع لوريان، ورين مع ليل.

وتختتم المرحلة الأحد بلقاءات نانت مع بوردو، وباستيا مع ليون، ومرسيليا مع سانت إتيان.