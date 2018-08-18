

وللمباراة الثانية على التوالي هذا الموسم، أجلس المدرب الالماني توماس توخل أبطال العالم الحارس ألفونس أريولا وبريسنل كيمبيمبي وكيليان مبابي، أحد أبرز نجوم مونديال روسيا 2018، على مقاعد الاحتياط.

ودفع بلاعب الوسط أدريان رابيو، كريستوفر نكونكو (20 عاما) وأنطوان بيرنيدي (19 عاما) والأميركي تيموثي وياه (18 عاما) الذي سبق ان سجل في المباراة ضد كاين في المرحلة الاولى.

واختار توخل للمباراة الثانية المدافع كولين داغبا (19 عاما) اساسيا، الى جانب البرازيليين تياغو سيلفا وماركينيوس والبلجيكي توما مونييه. كما دفع بالأميركي وياه، نجل النجم السابق ورئيس ليبيريا الحالي جورج وياه في الهجوم الى جانب البرازيلي نيمار (الذي استهل مشواره مع الفريق الباريسي الموسم الماضي أمام غانغان وأعطى تمريرة حاسمة للاوروغوياني أدينسون كافاني قبل أن يسجل أول أهدافه مع الفريق) والأرجنتيني أنخل دي ماريا. وعهد توخل بمركز حراسة المرمى الى الايطالي جانلويجي بوفون للمباراة الثانية على التوالي.

كما خلت التشكيلة الرسمية التي قدمها المدرب توخل من المدافع الالماني الشاب تيلو كيهرر (21 عاما) الذي وقع عقدا لمدة خمسة اعوام قادما من شالكه، ومن كافاني الغائب بعد إصابة تعرض لها خلال المونديال في المباراة مع البرتغال في الدور الثاني.

وشهد الشوط الاول سيطرة لأصحاب الارض، الذين ضغطوا منذ ربع الساعة الاول. وكانت الفرصة الاخطر عندما صد الحارس بوفون تسديدة للمهاجم نولان رو (14)، وارتدت من يده اليمنى الى العارضة وخرجت الى ركنية. وبعدها مباشرة صد بوفون تسديدة من خارج المنطقة من لودوفيك بلاس.

ولم يتأخر غانغان في هز الشباك، اذ تمكن رو من افتتاح التسجيل بكرة أرضية زاحفة الى يسار بوفون (20)، اثر تمريرة متقنة من ماركوس كوكو الذي استغل سوء تعامل داغبا مع الكرة بإخفاقه في السيطرة عليها.

ولجأ الحكم كليمان توربان الى تقنية المساعدة بالفيديو ("في ايه آر") لإلغاء هدف ثان لغانغان سجله نيكولا بينيزيه برأسه (25)، بدعوى ارتكابه خطأ على داغبا، بعد كرة لعبها كوكو من يسار المنطقة اثر خروج خاطئ من الحارس بوفون.

وكانت ردة الفعل الحقيقية الاولى لفريق العاصمة في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل ضائع للشوط الاول، عندما سدد نكونكو من خارج المنطقة قرب القائم الايسر لمرمى الحارس السويدي كارل - يوهان جونسون. وبدا سوء التنسيق واضحا في بناء الهجمات لدى أفراد الفريق الباريسي، إذ لم يتمكن لاعبوه من إنجاز ثلاث نقلات كاملة.

مبابي نقطة التحول

وشهدت بداية الشوط الثاني ردة فعل قوية للاعبي باريس سان جرمان مع اشراك المدرب توخل لمبابي بدلا من وياه. وكان الجناح النفاثة نقطة تحول لفريقه.

وصد الحارس جونسون تسديدة لدي ماريا من داخل المنطقة، وهي الفرصة الأخطر للفريق الباريسي (46).

واحتسب الحكم توربان ركلة جزاء لباريس سان جرمان اثر عرقلة نيمار داخل المنطقة من قبل المدافع الكاميروني فليكس ايبوا انبرى لها نيمار نفسه وسجل اصابة التعادل بكرة ارضية خادعا الحارس جوسون الذي ارتمى يمينا (53).

وحول الحارس جونسون تسديدة لدي ماريا الى ركنية (54)، اثر اختراق من مبابي من اليسار.

وكرر الارجنتيني تجربة حظه بعد اربع دقائق بتسديدة من المكان عينه فوق المرمى.

واستمرت سيطرة الفريق الباريسي، وارتدت كرة لعبها دي ماريا من القائم الايسر اثر ركنية نفذها نيمار (78).

وتوج مبابي جهوده بتسجيل اصابة الفوز (82) كاسرا مصيدة التسلل اثر تمريرة متقنة من البديل موسى ديابي، وارسل الكرة ارضية الى يسار الحارس جونسون.

ثم سجل مبابي اصابة التعزيز الثالثة لفريقه (90) بكرة ساقطة من فوق الحارس جونسون، بعد اقتحامه المنطقة من اليسار مستغلا سرعته، اثر تمريرة من نيمار.