ثنائية كافاني "تخنق" نيس وموناكو مؤقتاً

على ملعب "لابوجوار"، سجّل الأوروغوياني إدينسون كافاني هدفي فريق العاصمة (21 و65)، ليرفع فريق المدرب الإسباني أوناي إيمري رصيده إلى 45 نقطة بالتساوي مع موناكو الذي يلعب الأحد مع ضيفه لوريان، ونقطة عن نيس الذي سقط في فخ التعادل مع مضيفه باستيا الجمعة في افتتاح المرحلة.

وافتتح كافاني التسجيل بحركة جماعية للفريق الباريسي وتمريرة حاسمة من البرازيلي لوكاس مورا، ثم عزّز الأرقام من ضربة حرة مباشرة من 25 متراً.

ورفع كافاني رصيده إلى 20 هدفاً في صدارة الهدافين، بفارق 5 أهداف عن ألكسندر لاكازيت مهاجم أولمبيك ليون.

من جهته، مني نانت الحادي عشر بأول خسارة في الدوري بعد 4 انتصارات متتالية.

وقال إيمري بعد المباراة: "هذا فوز عمل لاعبو الفريق جيداً لتحقيقه. أعتقد أنه فوز جدّي للغاية... بالنسبة للبطولة فإنّ النقاط الثلاث مهمة جداً اليوم".

وعن مباراة القمة ضد ضيفه موناكو الأحد المقبل، قال إيمري: "الموسم مؤلف من 38 مرحلة. يمكنك خسارة مباراة موناكو، لكن إذا فزت لاحقاً في المباريات الـ16 المتبقية، يمكن أن تتوّج (باللقب). لكن من الواضح أنها مباراة بالغة الأهمية، ننتظرها نحن وموناكو".

وترك لاعب سان جرمان الجديد الألماني يوليان دراكسلر (23 عاماً)، القادم من فولفسبورغ مقابل 40 مليون يورو، المباراة مصاباً في الدقيقة 70، فنزل بدلاً منه الأرجنتيني أنخل دي ماريا. وكان دراكسلر سجل هدف الفوز على رين الأسبوع الماضي.

أسرع هدف في الموسم من نصيب بوردو

سجّل الأرجنتيني فالنتين فادا أسرع هدف هذا الموسم بعد 14 ثانية على بداية مباراة فريقه بوردو الثامن وضيفه تولوز العاشر، وكان الوحيد في المباراة التي طرد فيها يان بوديغر لاعب تولوز (44)، كما أهدر البرازيلي مالكوم ركلة جزاء لبوردو (75).

كما قاد المالي شيخ دياباتيه ماتز الثامن عشر إلى الفوز على مونبلييه الثالث عشر 2-صفر، عندما سجّل له هدفي الفوز (14 و20).

من جانبه، تعادل غانغان الخامس مع ضيفه رين السابع 1-1، بهدف السنغالي مصطفى ديالو (39) مقابل هدف يوان غوركوف (46).

وتعادل ديجون الخامس عشر مع ليل الرابع عشر من دون أهداف. وتأجلت مباراة كان مع نانسي بسبب تجلّد أرضية الملعب.