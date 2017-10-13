ولم يكتف فقير بالثنائية لأنه صنع الهدف الأول الذي افتتح فيه فريقه التسجيل عبر ماريانو دياز المتربص أمام المرمى (11)، لكنّ ليون لم ينعم بتقدمه طويلاً لأنّ فريق الإمارة أدرك التعادل بعدها بست دقائق بواسطة البرتغالي روني لوبيش بتسديدة قوية زاحفة من حافة المنطقة (17).

ثم منح فقير التقدم لليون مجدداً إثر معمعة أمام باب المرمى (23)، ليعادل المالي أداما تراوري بتسديدة صاروخية من حافة المنطقة سكنت الزاوية العليا لمرمى ليون (34).

وفي الشوط الثاني سنحت فرص عدة للفريقين إلى أن نجح فقير في تسديد ركلة حرة مباشرة من خارج المنطقة لتستقر في شباك موناكو في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وخاض موناكو المباراة في غياب هدّافه راداميل فالكاو العائد بعد خوضه تصفيات مونديال روسيا في صفوف كولومبيا التي بلغت النهائيات، وذلك بعد أن فضّل مدربه البرتغالي ليوناردو جارديم إراحته بعد رحلة طويلة وشاقة.

وفشل فريق الإمارة بالتالي بالتساوي نقاطاً مع باريس سان جيرمان المتصدر لأنّ رصيده تجمد عند 19 نقطة مقابل 22 لفريق العاصمة الذي يلعب غداً ضد مضيفه ديجون.

كما لم يحقق موناكو الفوز في آخر ثلاث مباريات في مختلف المسابقات بعد سقوطه في فخ التعادل 1-1 مع مونبلييه في الدوري وخسارته أمام بورتو البرتغالي صفر-3 على ملعبه في دوري أبطال أوروبا.

في المقابل، ساهم الفوز في ارتقاء ليون إلى المركز الثالث مؤقتاً برصيد 16 نقطة بفارق الأهداف أمام أولمبيك مرسيليا ونانت اللذين يحلاّن ضيفين على ستراسبورغ وبوردو توالياً الأحد.

كما أنّ الفوز هو الأول لليون منذ 10 أيلول/سبتمبر الماضي عندما تغلب على غانغان 2-1 حيث خسر بعده أمام باريس سان جيرمان وتعادل مع ديجون وأنجيه.

ويلعب غداً أيضاً كان مع أنجيه، وغانغان مع رين، وليل مع تروا، وسانت إتيان مع متز، وتولوز مع أميان، والأحد مونبلييه مع نيس.