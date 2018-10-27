وعشية المباراة ضمن المرحلة الحادية عشرة، قال توخيل في مؤتمر صحافي "في ما يتعلق بتياغو سيلفا، لن يكون متوافراً غداً مع الأسف".

ويعاني اللاعب إصابة في العضلة الخلفية للفخذ، أبعدته عن لقاء نابولي الإيطالي (2-2) الأربعاء في الجولة الثالثة لدوري أبطال أوروبا.

ويشكل غياب سيلفا مشكلة بالنسبة لحامل اللقب ومتصدر الترتيب، لاسيما وأن المدافع الفرنسي بريسنل كيمبيمبي سيغيب أيضاً بسبب الإيقاف.

في المقابل، أشار توخيل الذي يقود الفريق في موسمه الأول خلفاً للإسباني أوناي إيمري، أن لاعب خط الوسط أدريان رابيو والجناح الأرجنتيني أنخل دي ماريا "قادران على اللعب" أمام مرسيليا.

وعلى صعيد حراسة المرمى، كشف توخيل أن أريولا سيبدأ مباراة الأحد أساسياً على حساب الإيطالي جانلويجي بوفون الذي كانت التقارير الصحافية ترجح أن يتولى هو الدفاع عن المرمى الباريسي أمام فريق الجنوب الفرنسي.

ويسعى سان جرمان الأحد إلى تحقيق فوزه الحادي عشر تواليا في الدوري المحلي هذا الموسم، وهو يتصدر الترتيب برصيد 30 نقطة بعدما حقق رقما قياسيا في المرحلة الماضية بالفوز العاشر تواليا، ويبتعد عنه مرسيليا بفارق 11 نقطة.

وقال توخيل "لدينا سلسلة طويلة، طويلة من الانتصارات، وفرصة كبيرة، كبيرة، لنجعلها 11، وجعلها 11 في مرسيليا هو أحد أكبر التحديات التي يمكن أن نواجهها في فرنسا".

ويدخل مرسيليا مباراة الغد، والتي تعد من الأبرز في جدول الدوري الفرنسي، بعد أيام من خسارته الخميس 1-3 أمام لاتسيو الإيطالي في المرحلة الثالثة من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وقلل توخيل من شأن هذه الخسارة في مسار لقاء الغد، قائلاً "بالنسبة إلي، ليس مهما ما قدمه مرسيليا حتى الآن لأن الغد سيكون مختلفاً بالنسبة إليهم، لدينا الكثير من الاحترام بالنسبة لما يقدرون على تقديمه".

أضاف "هم معتادون على خوض المباريات الكبيرة. لديهم الكثير من المواهب الفردية ومع مشجعيهم، في ملعب كهذا (فيلودروم الذي يتوقع أن يغص بنحو 60 ألف متفرج في مواجهة الأحد المرتقبة)، كل شيء يمكن أن يحصل".

