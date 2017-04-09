تعادل سلبي بين تولوز ومرسيليا

فقد مرسيليا نقطتين ثمينتين في صراعه من أجل الحصول على بطاقة مشاركته في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الموسم المقبل، بعدما اكتفى بالتعادل مجدداً أمام مضيفه تولوز صفر-صفر في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

والتعادل هو الثالث على التوالي لمرسيليا الذي يحاول الحصول على المركز الخامس المؤهل إلى "يوروبا ليغ" الموسم المقبل، لكنه تخلى عنه لمصلحة بوردو الفائز السبت على متز 3-صفر.

وعجز مرسيليا عن الوصول إلى شباك تولوز الذي فقد الأمل بالمشاركة القارية الموسم المقبل كما أنه بعيد عن منطقة الخطر بفارق 10 نقاط قبل 6 مراحل على النهاية.

والأمل بالمشاركة القارية قائم بقوة بالنسبة لمرسيليا لكن عليه تخطي مطبات المراحل الست الأخيرة، أبرزها ضد نيس على أرضه في السادس من الشهر المقبل قبل أن يحل ضيفاً على بوردو في المرحلة التالية قبل الأخيرة.

ويواجه مرسيليا منافسة من خصمه المقبل سانت إتيان الذي لم يستفد من تعثر الفريق المتوسطي لكي يقلص الفارق الذي يفصله عنه إلى نقطة فقط، واكتفى بدوره بالتعادل على أرضه مع نانت بهدف لبنجامان كورنييه (70)، مقابل هدف للبوركيني بريجوس ناكولما (15).