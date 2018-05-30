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دوري أبطال أوروبا
الدوري الفرنسي

بوفون يقترب من باريس سان جيرمان (تقارير)

0:33 دقيقة

كشفت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية أن الحارس المخضرم بوفون بات قريبا من الإنتقال إلى بطل الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان.

وأضافت الصحيفة في عددها الصادر اليوم أن عقدا بعامين ينتظر جيانلويجي بوفون ابن الأربعين عاما مع الفريق الباريسي مقابل 16 مليون يورو.

وكان بوفون قد أنهى مسيرته في الملاعب الإيطالية نهاية الموسم مع فريق السيدة العجوز ومنتخب بلاده.

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تقارير إخبارية جيانلويجي بوفون باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي