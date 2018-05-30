بوفون يقترب من باريس سان جيرمان (تقارير)

وأضافت الصحيفة في عددها الصادر اليوم أن عقدا بعامين ينتظر جيانلويجي بوفون ابن الأربعين عاما مع الفريق الباريسي مقابل 16 مليون يورو.
وكان بوفون قد أنهى مسيرته في الملاعب الإيطالية نهاية الموسم مع فريق السيدة العجوز ومنتخب بلاده.
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