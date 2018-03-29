بن عرفة يؤكد رحيله عن سان جرمان في نهاية الموسم

وكشف لاعب ليون ومرسيليا ونيس السابق في حسابه على موقع "انستاغرام" أنه "قريبا، تنتهي مغامرتي في باريس سان جرمان. رغم الأوقات الصعبة، أنا سعيد لارتدائي هذا القميص وأحتفظ بذكريات رائعة مع زملائي".

وتابع ابن الحادية والثلاثين "استغل هذه الرسالة لكي أشكر الكثيرين من الذين ساندوني. سأحب دائما هذا النادي".

وعانى بن عرفة لفرض نفسه ضمن تشكيلة فريق المدرب الإسباني أوناي ايمري ولم يشارك في أي مباراة منذ الخامس من نيسان/ابريل 2017، ورغم ذلك قرر البقاء في الفريق حتى نهاية العقد الذي وقعه في صيف 2016 قادما من نيس دون مقابل، بعد انتهاء عقده مع الأخير.

وبقي بن عرفة في سان جرمان رغم رغبة الأخير بالتخلي عنه كونه يتقاضى ما مجموعه 10 ملايين يورو سنويا بحسب صحيفة "ليكيب" الرياضية.



