يسعى باريس سان جرمان حامل اللقب إلى مواصلة بدايته الرائعة محليا والابتعاد في الصدارة عندما يستضيف مطارده المباشر ليل الجمعة في افتتاح المرحلة الثانية عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، وذلك قبل سفره إلى إيطاليا لخوض مباراته الحاسمة أمام نابولي الإيطالي في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويبتعد باريس سان جرمان، صاحب العلامة الكاملة في المراحل الـ11 التي لعبها حتى الآن، بفارق 8 نقاط أمام ليل وهو يطمح إلى تحطيم الرقم القياسي في عدد الانتصارات المتتالية في البطولات الأوروبية الخمس الكبرى والذي يتقاسمه مع توتنهام الانكليزي الذي كان حققه موسم 1960-1961.

وهي ثالث مباراة مهمة يخوضها فريق العاصمة في مدى 10 أيام بعد تعادله المخيب أمام نابولي بالذات (2-2) في الجولة الثانية من المسابقة القارية العريقة الأربعاء الماضي، وفوزه على مضيفه مرسيليا 2-صفر في كلاسيكو الدوري المحلي.

بروفة لمباراة نابولي

وتعتبر مواجهة ليل بروفة لرجال المدرب الألماني توماس توخل قبل السفر إلى إيطاليا، وبالتالي يسعون إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لكسب النقاط الثلاث وشحذ العزيمة قبل القمة المرتقبة أمام نابولي الثلاثاء المقبل والتي ستحسم إلى حد كبير مصيرهم القاري.

ويعود المهاجم الدولي الأوروغوياني إدينسون كافاني إلى صفوف فريق العاصمة بعدما غاب الأحد الماضي عن مواجهة مرسيليا بسبب إصابة في الفخذ تعرض لها في التدريبات الجمعة.

وقال كافاني في حديث لوكالة فرانس برس عشية تسلمه جائزة "القدم الذهبي" عقب تصويت الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي "حالتي تحسنت، أتمنى العودة في المباراة ضد ليل حتى أدخل إيقاع المباريات وأكون جاهزا بنسبة 100% للقمة ضد نابولي".

ويملك توخل الأسلحة اللازمة لحسم مواجهته أمام ليل خصوصا في خط الهجوم بتواجد كافاني والبرازيلي نيمار والواعد كيليان مبابي إضافة إلى الأرجنتيني أنخل دي ماريا الذي مدد عقده مع النادي الأربعاء حتى عام 2021.

وكان توخل أبقى على مبابي وأدريان رابيو على مقاعد البدلاء في المباراة ضد مرسيليا لأسباب تأديبية قبل أن يضطر إلى الدفع بالأول في نصف الساعة الأخيرة فافتتح له التسجيل وساهم في الهدف الثاني الذي سجله الألماني يوليان دراكسلر في الدقيقة الأخيرة منت الوقت بدل الضائع. وشارك رابيو في الدقائق العشر الأخيرة.

ورفض كافاني معاقبة مبابي ورابيو قائلا "أنا متحفظ جدا على الكثير من الأشياء ولا أريد التكلم. كل مدرب له طريقته وأحترم قرارات كل مدرب".

بوفون أساسي ضد ليل ونابولي

وأكد توخل أن حارس المرمى الدولي الإيطالي السابق المخضرم جانلويجي بوفون سيكون أساسيا في المباراتين المقبلتين ضد ليل ونابولي، وقال "دوره مهم جدا بالنسبة لنا لأنه أسطورة. مسيرة كبيرة والكثير من الخبرة. إنه مهم جدا بالنسبة لنا بمقاربته الرياضية".

ولجأ توخل إلى مبدأ المداورة بين بوفون وألفونس أريولا في حراسة عرين فريق العاصمة، لكن الإيطالي كان مضطرا إلى الغياب عن المسابقة القارية في المباريات الثلاث الأولى بسبب الإيقاف.

وتميل الكفة لصالح باريس سان جرمان في مواجهاته الـ15 الأخيرة لليل في مختلف المسابقات حيث فاز 12 مرة مقابل 3 تعادلات، ويعود الفوز الأخير لليل على الفريق الباريسي إلى 29 نيسان/أبريل 2012 عندما استضافه على أرضه وتغلب عليه بهدفين لنجم تشلسي الإنكليزي حاليا الدولي البلجيكي إدين هازار (71 من ركلة جزاء) ونولان رو (79) مقابل هدف للأرجنتيني خافيير باستوري (48).

ويدخل ليل المباراة بعدما حقق الفوز في مبارياته الأربع الأخيرة وهو سيسعى إلى الظفر بنقطة واحدة على الأقل للإبقاء على فارق النقاط الثماني التي تفصل بينهما ووقف الانتصارات المتتالية لحامل اللقب خصوصا أن الأخير حطم هذا العام رقمه القياسي في عدد الانتصارات المتتالية (8) والذي كان بحوزته منذ موسم 1936-1937 عندما كان اسمه أولمبيك ليل.

ويملك ليون فرصة انتزاع المركز الثالث من مونبلييه عندما يستضيف بوردو السبت.

واستعاد ليون توازنه بفوزين متتاليين عقب تعثر في مباراتين متتاليتين، وهو سيطمح إلى تعميق جراح بوردو الذي تلقى هزيمتين متتاليتين من أجل انتزاع المركز الثالث من مونبلييه الذي تنتظره رحلة صعبة الأحد في ختام المرحلة لمواجهة مرسيليا.

ويلعب السبت أيضا نيس مع اميان، وستراسبورغ مع تولوز، وكاين مع رين، وديجون مع نيم، ورينس مع موناكو.

ويلتقي الأحد أيضا نانت مع غانغان، وسانت اتيان مع انجيه.