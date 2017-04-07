بطولة فرنسا: بالوتيلي يقود نيس الى المركز الثاني مؤقتاً

وكان ليل البادئ بالتسجيل عبر الكاميروني ابراهيم امادو في الدقيقة 14 بتسديدة قوية بيمينه من خارج المنطقة، بيد أن فرحته لم تدم سوى 3 دقائق حيث ادرك بالوتيلي التعادل بتسديدة قوية على الطائر من داخل المنطقة اثر تمريرة عرضية من فالنتان ايسيريك، ثم اضاف الهدف الثاني من مسافة قريبة داخل المرمى الخالي مستغلاً كرة مرتدة من الحارس الدولي النيجيري فنسنت اينياما اثر تسديدة للبرتغالي ريكاردو بيريرا (45).

ورفع بالوتيلي رصيده إلى 13 هدفاً على لائحة الهدافين.

وواصل نيس صحوته وحقق فوزه الثاني على التوالي بعد تعادلين مخيبين، والـ20 له هذا الموسم فشدد الخناق على جاره الجنوبي موناكو المتصدّر بعدما قلص الفارق بينهما الى نقطة واحدة، وتقدّم على باريس سان جرمان حامل اللقب في الأعوام الأربعة الأخيرة.

ويحل موناكو ضيفاً على انجيه غدا السبت، فيما يلعب باريس سان جرمان مع ضيفه غانغان الثامن بعد غد الأحد في ختام المرحلة.

يذكر أن كلاً من موناكو وباريس سان جرمان يملك مباراة مؤجلة.

في المقابل، انتكس ليل مجدداً ومني بخسارته الخامسة عشرة هذا الموسم والأولى في مبارياته الخمس الأخيرة فتجمّد رصيده عند 37 نقطة في المركز الثالث عشر.

ويلعب السبت بوردو مع متز، وكاين مع مونبلييه، وديجون مع باستيا، وليون مع لوريان، ونانسي مع رين، والأحد تولوز مع مرسيليا، وسانت اتيان مع نانت.