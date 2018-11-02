ضم باريس سان جيرمان حامل اللقب ضيفه ووصيفه الحالي ليل إلى قائمة ضحاياه بعدما تجاوزه 2-1 يوم الجمعة في الأسبوع الثاني عشر من الدوري الفرنسي.

وتقدم باريس سان جيرمان بهدفي مبابي والبرازيلي نيمار 70 و84 فيما ذلّل بيب الفارق من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع 90+3.

وتابع باريس سان جيرمان هيمنته الكاملة على الدوري الفرنسي محققاً فوزه الثاني عشر من اصل 12 مباراة.

وتنتظر باريس سان جيرمان مباراة قوية الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا عندما يحل ضيفاً على نابولي الإيطالي.

هدف تقليص الفارق لصالح ليل

الهدف الثاني لنادي باريس سان جيرمان

تشكيلة باريس سان جيرمان :

تشكيلة ليل :