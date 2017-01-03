باريس سان جيرمان يعلن ضم دراكسلر رسمياً

وعبّر سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي عن سعادته بضم أحد أبرز مواهب منتخب ألمانيا، علماً أنّ فولفسبورغ كان قد ذكر قبل أيام اتفاقه مع إدارة الفريق الباريسي على جميع التفاصيل الخاصة بانتقال دراكسلر تاركاً أمر حسم الصفقة رسمياً لمتابعة الفحوص الطبية الروتينية.

وأنهى باريس سان جيرمان التفاصيل الخاصة بالصفقة اليوم الثلاثاء بشكل رسمي ليكسب ضم اللاعب الذي كان مطلوباً بشدة لدى كبار الدوري الإنكليزي الممتاز.

Le Paris Saint-Germain est heureux d'annoncer la signature de Julian Draxler jusqu'en 2021 ! #WillkommenDraxler pic.twitter.com/CoDqjXqPdA — PSG Officiel (@PSG_inside) January 3, 2017

وقال ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان: "أنا سعيد باستقبال جوليان دراكسلر في عائلة باريس سان جيرمان"، مبدياً ثقته بقدرة صاحب الـ23 عاماً على تقديم الإضافة لمشروع باريس سان جيرمان وإمتاع جماهير النادي الطامح لاقتناص لقب دوري أبطال أوروبا.

ولفت دراكسلر إليه الأنظار في وقت مبكر من مسيرته المهنية فبدأ مع شالكه بالبوندسليغا في يناير/كانون الثاني 2011 وتألق في صفوف الأزرق الملكي ومنتخبات الفئات العمرية الألمانية إلى حين انتقاله إلى فولفسبورغ في 2015.

وقال دراكسلر: "سأقوم باكتشاف بلد جديد، بطولة جديدة وأنا فخور جداً بخوض تجربة جديدة في صفوف ناد أصبح مرجعاً في أوروبا وتعاقد مع العديد من اللاعبين الكبار في السنوات الأخيرة".

ويملك باريس سان جيرمان خيارات عديدة في خط المقدمة وخاصة كأجنحة هجومية حيث يضم العديد من النجوم أبرزهم البرازيلي لوكاس مورا والإسباني رودريغيز والأرجنتيني آنخيل دي ماريا مما يعني اشتداد المنافسة على حجز مكان أساسي مما قد يؤثر إيجابياً على الفريق ككل.

وفاز دراكسر مع منتخب ألمانيا بكأس العالم في البرازيل 2014 فيما اقتصرت إنجازاته مع الأندية على لقب كأس ألمانيا والسوبر الألماني مع شالكه في 2011.