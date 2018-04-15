وحسم نادي العاصمة لقبه الخامس في المواسم الستة الأخيرة والسابع في تاريخه قبل 5 مراحل على ختام الموسم، بعدما رفع رصيده الى 87 نقطة في الصدارة بفارق 17 نقطة عن نادي الامارة الذي أصبح مهددا بمركزه الثاني كونه يتقدم بفارق اربع نقاط عن كل من ليون ومرسيليا.

وهو اللقب الثاني الذي يحرزه سان جيرمان هذا الموسم من دون نجمه البرازيلي نيمار المصاب، إذ سبق له احراز كأس الرابطة بالفوز على موناكو بالذات 3-صفر في 31 اذار/مارس الماضي. ويملك فريق المدرب الإسباني اوناي ايمري فرصة احراز الثلاثية المحلية كونه وصل الى نصف نهائي الكأس حيث يلتقي كاين الأربعاء المقبل.

وأكد نادي العاصمة الذي يبقى أكبر فوز له في الدوري ضد تروا 9-صفر في 13 اذار/مارس 2016، تفوقه على موناكو الذي خسر مواجهاته الست الأخيرة بينهما. ففي نهائي كأس الرابطة، هيمن عليه مرتين في 2017 بنتيجة 4-1 وقبل ايام قليلة 3-صفر. وفي كأس فرنسا، سحق ابناء العاصمة ضيوفهم القادمين من الامارة الجنوبية 5-صفر في نصف نهائي العام الماضي، وكرروا ذلك في افتتاح الموسم 2-1 في الكأس السوبر.

وفي الدوري المحلي، عاد سان جيرمان فائزا ذهابا 2-1 بفضل نيمار وهدافه التاريخي الاوروغوياني ادينسون كافاني الذي كان على الموعد في لقاء الأحد الحاسم الذي ضمن سان جرمان نقاطه الثلاث قبل مرور نصف ساعة على البداية بتقدمه برباعية مع الدقيقة 27، بينها ثنائية للأرجنتيني الشاب جيوفاني لو سيلسو.

وبتتويجه السابع، انضم سان جيرمان الى ليون (7 مرات لكل منهما) بفارق لقب خلف موناكو ونانت، فيما يتشارك سانت اتيان ومرسيليا لائحة الابطال (10 لكل منهما لكن الأخير أحرز أول القابه ايام دوري الهواة).

وتوج سان جيرمان باللقب على وقع اخبار توصله الى اتفاق مع الالماني توماس توخل لتدريبه الموسم المقبل بدلا من الاسباني اوناي ايمري الذي فشل مرة جديدة بقيادته الى لقب دوري ابطال اوروبا للمرة الاولى في تاريخه، بعد الخروج من الدور الثاني بالخسارة ذهابا وايابا امام ريال مدريد الإسباني حامل اللقب.

كافاني يعادل ابراهيموفيتش

وغاب عن سان جيرمان الدولي الايطالي ماركو فيراتي المصاب بعضلات فخذه ما ابعده ايضا عن مواجهة سانت اتيان الاخيرة (1-1)، فيما جلس كيليان مبابي على مقاعد البدلاء الى جانب المخضرم الإيطالي تياغو موتا.

وبدا موناكو طموحا في بداية اللقاء، إدراكا منه بأن ليس لديه أي شيء ليخسره لكن الفرصة الأولى كانت باريسية للاوروغوياني ادينسون كافاني بعد تمريرة من البرازيلي داني الفيش إلا أن الكرة مرت بجانب القائم الأيسر (9).

ولم ينتظر رجال ايمري طويلا لافتتاح التسجيل بعد لعبة جماعية وتمريرة من كافاني الى الفيش المتقدم على الجهة اليمنى، فعكسها البرازيلي الى الأرجنتيني الشاب جيوفاني لو سيلسو الذي حولها في الشباك (14).

ولم يمنح سان جيرمان ضيفه فرصة لالتقاط انفاسه اذ سرعان ما اضاف الثاني برأسية رائعة لكافاني بعد عرضية من الإسباني يوري بيرشيش (17)، رافعا رصيده الى 25 هدفا في الدوري هذا الموسم و36 في جميع المسابقات، ومعادلا رقم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش كأفضل هداف لنادي العاصمة في الدوري الفرنسي (113 لكل منهما)، علما أنه سبق له تحطيم رقم الأخير (156 هدفا) كأفضل هداف في تاريخ النادي الباريسي.

ولم يكتف نادي العاصمة بالهدفين بل اضاف الثالث في الدقيقة 29 اثر تمريرة رائعة من كافاني الى الأرجنتيني انخل دي ماريا الذي كسر مصيدة التسلل وانفرد بالحارس الكرواتي دانيال سوبازيتش قبل أن يسدد الكرة بحنكة من فوق الأخير والى الشباك، ثم أضاف لو سيلسو هدفه الثاني في اللقاء والثالث للموسم بكرة رأسية بعد عرضية من مواطنه خافيير باستوري (27).

وبالهدف الثاني للو سيلسو، أصبح سان جيرمان أول فريق يسجل 100 في الدوري هذا الموسم في البطولات الأوروبية الخمس الكبرى.

ودخل موناكو الى استراحة الشوطين متخلفا بثلاثة اهداف، بعدما قلص الفارق في الدقيقة 38 عبر البرتغالي روني لوبيز بعد عرضية من المامي توريه لكنه خسر جهود الظهير الدولي الفرنسي جبريل سيديبيه الذي أصيب قبل 4 دقائق من الهدف وخرج على الحمالة قبل شهرين من مونديال روسيا، تاركا مكانه للجزائري رشيد غزال.

ومع بداية الشوط الثاني، وجه سان جيرمان الضربة القاضية لضيفه باضافة الهدف الخامس والثاني لدي ماريا في اللقاء بعد تمريرة من باستوري (58)، رافعا رصيده الى 11 هدفا في الدوري هذا الموسم.

وواصل رجال ايمري مهرجانهم وأضافوا السادس وهذه المرة بهدية من مهاجم موناكو وقائده الكولومبي راداميل فالكاو الذي حول الكرة خطأ بكتفه في شباك فريقه اثر ركنية لاصحاب الأرض (76)، قبل أن يختتموا بسابع سجله الألماني يوليان دراكسلر بتسديدة من حافة المنطقة تحولت من الدفاع وخدعت الحارس (86).