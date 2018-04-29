باريس سان جيرمان يتعادل مع غانغان

على ملعب بارك دو برانس في العاصمة، حقق باريس سان جيرمان أول تعادل هذا الموسم على أرضه بعد تخلفه أمام ضيفه غانغان بهدفين نظيفين.

وأنهى غانغان الشوط الأول متقدماً بهدف سجله في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع لودوفيك بلاس بتسديدة قوية من خارج المنطقة.

وفي الشوط الثاني، أضاف جيمي بريان الهدف الثاني مستفيداً من تمريرة كليمان غرينييه (68)، لكنه قدم هدية لسان جيرمان بارتكابه خطأ في المنطقة المحرمة ضد الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو فاحتسبت ركلة جزاء قلص منها الأوروغوياني إدينسون كافاني الفارق (75).

وأدرك كافاني التعادل لأصحاب الأرض بتسجيله الهدف الثاني بمؤازرة من البلجيكي توماس مونييه (82) ليرفع رصيده إلى 27 هدفاً في المسابقة هذا الموسم وإلى 115 في مسيرته مع النادي ويصبح هدافه التاريخي بفارق هدفين عن السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.