واصل المهاجم الأوروغوياني إدينسون كافاني تألقه وأعاد فريقه باريس سان جرمان إلى سكة الانتصارات عندما سجل ثنائية وصنع الثالث على نيس الذي بدا متواضعاً.

وللمرحلة الثانية توالياً، كان كافاني الأبرز في صفوف فريقه.

فبعدما جنب فريق المدرب الإسباني أوناي إيمري الهزيمة الأولى هذا الموسم بإدراكه التعادل في الوقت بدل الضائع من مباراة المرحلة الماضية ضد مرسيليا (2-2) بعد طرد نيمار، أكد كافاني مجدداً أنه لا يزال الرقم الصعب في النادي الباريسي على رغم ضمه هذا الصيف البرازيلي، وكيليان مبابي في أكبر صفقتين في تاريخ كرة القدم.

وعمق سان جيرمان الذي يتحضر لاستضافة أندرلخت البلجيكي الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا، جراح ضيفه نيس وثأر لخسارته مواجهتهما الأخيرة 1-3 الموسم الماضي، ملحقاً بفريق المدرب السويسري لوسيان فافر الهزيمة الرابعة توالياً والسابعة هذا الموسم.

ورفع نادي العاصمة رصيده الى 29 نقطة في الصدارة بفارق 7 نقاط عن ملاحقه موناكو حامل اللقب الذي يحل السبت ضيفاً على بوردو، بينما تجمد رصيد نيس الذي حل ثالثا الموسم الماضي، عند 10 نقاط بعدما عجز عن تحقيق فوزه الأول منذ 17 ايلول/سبتمبر حين تغلب على مضيفه رين (صفر-1).

ورفع كافاني رصيده إلى 11 هدفاً في الدوري هذا الموسم، و15 في 14 مباراة خاضها في كل المسابقات حتى الآن و99 في "ليغ 1" منذ انضمامه الى النادي الباريسي عام 2013 من نابولي الإيطالي.



تفاصيل الأهداف:

- نهاية المباراة بفوز باريسي صريح 3-0.

- الهدف الثالث لأصحاب الأرض باريس سان جيرمان بصناعة ممتازة من كافاني ولمس مشترك من البرازيلي داني ألفيش ومواطنه بالخطأ من المنافس دانتي 52.

- نهاية الشوط الأول بأفضلية باريسية صريحة أداءً ونتيجة 2-0

- مجدداً كافاني يسجل الثاني في الدقيقة 31 والصناعة دائماً من دي ماريا. 2-0 لباريس سان جيرمان.

- كافاني يطالب بركلة جزاء بعد عرقة البرازيلي دانتي له قرب منتصف الشوط الأول.

- هدف مبكر جداً لسان جيرمان عبر كافاني الذي استغل كرة دي ماريا المرفوعة من حرة مباشرة وأودعها في الشباك 3.

تشكيلة نيس:

تشكيلة باريس سان جيرمان:

تابعونا على:

YouTube / Twitter / Facebook / instagram

للإشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا

أخبار ذات صلة:

ايقاف نيمار مباراتين بينهما واحدة مع وقف التنفيذ

إيمري يحض نيمار على "التعلم" من الطرد أمام مرسيليا

إيمري يدعو إلى "حماية اللاعبين الكبار" بعد طرد نيمار



كيفية مشاهدة مباراة اليوم بين باريس سان جيرمان ونيس:

الجمعة 27 تشرين الأول/أكتوبر عبر قناة beIN SPORTS HD6، عند الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة.

حقائق قبل المباراة:

- لم يخسر باريس سان جيرمان في آخر 7 مباريات لعبها على أرضه أمام نيس في ليغ 1 (ف 5 ت 2) بعد خسارته 3 مرات في 5 استضافات سابقة (ف 1 ت 1).

- حصد باريس سان جيرمان 26 نقطة من أول 10 مباريات لعبها في ليغ 1 هذا الموسم – هذا هو الموسم الثالث على التوالي الذي يصل فيه فريق إلى 26 نقطة في هذه المرحلة منه (باريس في 2015/2016 ونيس في الموسم الماضي).

- خسر باريس سان جيرمان مرة واحدة فقط في آخر 30 مباراة لعبها في ليغ 1 (ف 24 ت 5) – كانت أمام نيس في أبريل الماضي (3-1).

- لم يخسر باريس سان جيرمان في آخر 28 مباراة لعبها على أرضه في ليغ 1 (ف 22 ت 6).

- خسر نيس 6 مرات في أول 10 جولات هذا الموسم في ليغ 1 – أكثر من التي خسرها طوال الموسم الماضي في المنافسة (4).

- خسر نيس في آخر 3 مباريات لعبها في ليغ 1 – آخر مرة خسر في 4 مباريات متتالية في الدوري كانت في مارس 2015.

- سجل باريس سان جيرمان 31 هدفاً في 10 مباريات هذا الموسم في ليغ 1 – أعلى حصيلة له في هذه المرحلة من موسم في المنافسة.

- لم يكسب أي فريق ركلات جزاء أكثر من نيس هذا الموسم في ليغ 1 (5) وهو الفريق الوحيد الذي لم تُحتسب ضده ركلة جزاء حتى الآن هذا الموسم.

- سجل أدينسون كافاني هدفين من أهداف باريس الثلاثة الماضية أمام نيس في ليغ 1 – لقد سجل 4 أهداف في آخر 5 مباريات لعبها أمام نيس في المنافسة.

- فاز نيس في 55% من المباريات التي لعبها في ليغ 1 بوجود ماريو بالوتيلي على أرض الملعب (16\29) مقارنة بـ44% من دونه (7/16).

لتحميل تطبيق beIN Connect لنظام Android إضغط هنا

لتحميل تطبيق beIN SPORTS لنظام Android إضغط هنا

لتحميل تطبيق beIN Connect لنظام IOS إضغط هنا

لتحميل تطبيق beIN SPORTS لنظام IOS إضغط هنا