الرابطة الفرنسية تفرض عقوبات على باريس سان جيرمان

سلطت لجنة العقوبات التابعة للرابطة الفرنسية لكرة القدم عقوبات على نادي باريس سان جيرمان، على خلفية أحداث الشغب من بعض جماهير النادي الباريسي في نهائي كأس الرابطة الذي جمعه بموناكو في الأول من أبريل/نيسان الجاري على ملعب ليون.

وتنص العقوبة على حرمان سان جيرمان من جماهيره خلال لقاءين يخوضهما خارج أرضه وقد نفذت سابقا بشكل احترازي، كما تم تغريم النادي مائة ألف يورو. ومن بين العقوبات المفروضة أيضا إغلاق جزء من مدرجات ملعب "بارك دي برانس" لمباراتين مع وقف التنفيذ.